Çalışkanlıklarıyla refahı inşa ettiler: Türk işçilerin Almanya'ya katkısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 65’inci yıldönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada Türk kökenli işçilerin ülkenin ekonomik ve kültürel gelişimindeki rolünü öne çıkardı. Başkent Berlin’de Federal Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenen törene, Federal Hükümetin Göç, Mülteciler ve Entegrasyondan sorumlu Devlet Bakanı Natalie Pawlik ev sahipliği yaptı.

Geçmişten günümüze katılımlar ve hatırlatmalar:

Merz, konuşmasında Türkiye’den Almanya’ya gelen ilk işçilerin tarihte genellikle "misafir işçiler" olarak anıldığını hatırlattı. 1961 ile 1973 yılları arasında gelenlerin büyük bir bölümünün geri döndüğünü, ancak kalmaya devam edenlerin ailelerini getirmesi ve kentleşmeyle birlikte Almanya’nın kalkınmasına katkı sunmayı sürdürdüklerini belirtti. Merz, bu katkıları endüstriyel yapı, istihdam ve günlük yaşam ivmesi bağlamında değerlendirdi.

Konuşmada Türk işçiler için kullanılan ifadeler, Merz’in bakış açısını özetler nitelikteydi; işçilerin "olağanüstü çalışkanlıklarıyla" bugünkü refahın altyapısını oluşturmada etkili oldukları vurgulandı. Ayrıca Almanya’nın kültürel yüzünün Türk toplumunun etkisiyle derin biçimde şekillendiğinin altı çizildi.

Başarılar, travmalar ve toplumsal hafıza:

Merz, örnek isimler sıralayarak toplumdan hikâyeler de paylaştı; futbolcu İlkay Gündoğan ile COVID-19 aşısının geliştirilmesinde adı öne çıkan Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi isimleri olumlu örnekler olarak gösterdi. Buna karşın konuşmasında, Türk toplumunun geçmişte maruz kaldığı ırkçı saldırılar ve yabancı düşmanlığı da unutulmadı. Merz, Mölln ve Solingen olayları ile NSU ve Hanau bağlantılı saldırılar gibi örnekleri anarak bu tür şiddet olaylarıyla mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

Bu hatırlatmalar, hem başarıların hem de yaşanan travmaların Almanya’daki Türk toplumunun kimliğinde nasıl yer tuttuğuna dair bir çerçeve sundu.

Etkinlikte ayrıca Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da hazır bulundu. Turan, işgücü anlaşmasının iki halk arasındaki dostluğu pekiştirdiğini ve anlaşmanın Türk vatandaşlarının Almanya’nın kalkınmasında önemli roller üstlenmesine olanak sağladığını söyledi.

Büyükelçi Turan, Almanya’ya misafir işçi olarak gelenlerin çocuklarının bugün siyasette, ekonomide, sanat ve sporda, eğitimde etkili ve söz sahibi konumlara ulaştığını belirtti. Turan aynı zamanda uluslararası krizlerin yarattığı belirsizliğe dikkat çekerek ilişkilerin karşılıklı güvene dayalı diyalogla ilerletilmesinin önemine işaret etti. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Friedrich Merz arasındaki temaslara vurgu yapıldı.

Panel tartışmaları ve kuşaklararası bakış:

Resmî konuşmaların ardından düzenlenen panelde, Almanya’daki ilk kuşak Türk temsilcileri ile onların çocukları ve torunları konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Panelin gündeminde işgücü anlaşmasının tarihçesi, ilk gelen neslin karşılaştığı zorluklar ve günümüzde Türk toplumunun toplum içindeki konumu yer aldı.

Panelde dile getirilenler, göç deneyiminin nesiller boyunca değişen etkilerini, entegrasyon süreçlerindeki ilerlemeleri ve hâlen süren sorun alanlarını tartışmaya açtı. Etkinlik, geçmişle hesaplaşma, başarıları onurlandırma ve ortak geleceğe yönelik diyalog çağrısını birlikte taşıdı.

Organizatörler ve konuşmacılar, 65 yıllık sürecin hem iki ülke ilişkileri hem de toplum içi dinamikler açısından bir dönüm noktası olduğunu, anma ve değerlendirme çabalarının benzer girişimlerle sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ KONUŞMA YAPTI