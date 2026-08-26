83 gün süren kano yolculuğu Bodrum'da sona erdi

İstanbul'dan 83 gün önce karaya veda ederek denizle buluşan emekli teknisyen Halil Uzel, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Kumbahçe sahiline ulaştı. Yolculuğunu Poyrazköy'den 4 Haziran'da "İnci" isimli kanosuyla başlatan Uzel'i kentte Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ile arkadaşları karşıladı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin hediyesi kitaplar sporcuya takdim edildi.

yolculuk ve rota:

Emekli uçak bomba sistemi teknisyeni olan 57 yaşındaki Halil Uzel, Marmara ve Ege denizlerini geçerek Bodrum'a ulaştı. Buradan sonraki hedefi Milas'ın Çökertme Mahallesi olan sporcu, yolculuğunu adım adım planlayarak ilerliyor. Yolculuğunun önemli bir bölümü boyunca kıyıların fiziksel ve toplumsal durumuna dikkat çekti.

sosyal sorumluluk, kamp ve gelecek hedefleri:

Uzel, projeyi yalnızca bir deniz sporu girişimi olarak görmüyor; yol boyunca sergilediği çalışmanın bir parçası olarak "Vefa Rotası" bölümünde denize, spora, sanata, kültüre ve topluma katkı vermiş kişilerin ve projelerin isimlerini anıyor. Ayrıca "Kıyılar halkındır" mottosuyla kıyıların kamuya daha açık olması gereğine vurgu yaptı.

Uzel basın toplantısında, "Ben eski bir hava astsubayıyım. Uzun yıllardır doğa sporuyla uğraşıyorum, başta dalış olmak üzere. 2012'den beri de bu hayali kendime planlıyorum. Hayalimin peşine gitmekle başladı her şey" diyerek sürecin kişisel planlama ve hazırlık gerektirdiğini anlattı.

Üç yıllık bir proje planladığını belirten Uzel, Türkiye kıyı şeridini tam anlamıyla geçen ilk kişi olma hedefini paylaştı. Resmi kıyı uzunluğunu 8 bin 333 kilometre olarak veren Uzel, adaları da kapsayacak şekilde rotasını genişletecek ve daha sonra iç sulara, göllere geçerek toplamda yaklaşık 10 bin kilometrenin üzerinde bir mesafeyi katetmeyi planladığını söyledi. Hedefleri arasında ayrıca Akdeniz'i geçen ilk Türk olmak da bulunuyor; bu hedefi için üç yıl sonra yeniden değerlendirme yapacağını belirtti.

Yola çıktığı 83 günün 70'inde arazide kamp yaptığını söyleyen Uzel, genellikle bakir koyları seçtiğini, güvenlik ve çevreyi rahatsız etmemek için ateş yakmadığını ve sınırlı gıda ile sürdürülebilir bir yöntem izlediğini aktardı: "Kamp yapmak için genellikle kıyıya ulaşımı olmayan bakir koyları seçiyorum; hem güvenlik açısından hem kimseyi rahatsız etmemek açısından. Kesinlikle ateş yakmıyorum. Kendi yanımda kısıtlı gıda ve bazı desteklerle devam ediyorum."

Uzel'in Bodrum'daki karşılama töreni, projeyi takip edenler ve yerel yetkililer için bir fırsat sundu. Sporcu, Bodrum'dan sonra Çökertme'ye doğru yol alacak ve planladığı uzun soluklu rotayı adım adım tamamlamaya devam edecek.

TÜRKİYE KIYILARINI KANOYLA GEÇMEK İÇİN 83 GÜN ÖNCE YOLA ÇIKAN HALİL UZEL(57), MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNE ULAŞTI.