Annelik içgüsüyle kaybolan Aras’ı polis gelene kadar korudu

Olayın ayrıntıları:

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin tarihi çarşı bölgesinde meydana gelen olayda, yaklaşık 4 yaşındaki Aras Seyrek ailesinden ayrılarak tek başına dolaşırken bir turizm işletmecisi tarafından fark edildi. Hafsa Sultan Konağı işletmecisi Gülşen Yılmaz, sokakta yalnız yürüyen çocuğu görünce yanına gidip konuştu.

Yılmaz, çocuğun kaybolduğunu ve annesini aradığını söylemesi üzerine durumu derhal polise bildirdi. Polis ekipleri ve bekçiler gelene kadar çocuğu iş yerinin önünde güvenli bir yere oturttu, sakinleştirdi ve ikramlarda bulundu. Yılmaz olay sırasında çocuğun yaklaşık bir saat boyunca tek başına dolaştığını ve ailesinin de aynı süre boyunca aradığını aktardı.

Çevredeki esnafın da seferber olduğu arama sonunda, ihbar üzerine gelen bekçilere teslim edilen Aras ailesine kavuştu. İşlemlerin ardından yaşanan bu anların bir kısmı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı; söz konusu anlar milyonlarca kişi tarafından izlendi.

görsel kayıt ve ertesi günkü ziyaret:

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Yılmaz'ın çocuğu fark etmesi, yanına alıp güvenli bir alana götürmesi ve polis ekiplerine teslim etmesi saniye saniye yer alıyor. Görüntülerin paylaşılmasının ardından küçük Aras, ertesi gün ailesiyle birlikte elinde bir buket çiçekle Yılmaz'ı ve eşini Taner Yılmaz ziyaret ederek teşekkür etti. Bu buluşma duygusal anlara sahne oldu; aile, Yılmaz çiftine minnettarlığını iletti.

Yılmaz, İHA muhabirine verdiği ifadede Safranbolu'ya yaklaşık 10 yıl önce İstanbul'dan taşındığını ve kentin güvenli yapısının tercih sebeplerinden biri olduğunu söyledi. Olay gününü anlatırken, "Normalde bu sokak çok kalabalık olur. Çünkü turistler sürekli bu güzergâhı kullanıyor. O gün sokakta kimse yoktu. Tek başına yürüyen bir çocuk gördüm. Arkasına baktım, kimse yoktu. Önüne baktım, yine kimse yoktu. Gerçekten yalnız olduğunu düşündüm. Yanına gidip konuştuğumda kaybolduğunu ve annesini aradığını söyledi. Hemen güvenli bir yere götürdüm, oturttum ve sakinleştirdim. Korkuyordu ve çok yorulmuştu." diyerek yaşadıklarını aktardı.

Yılmaz, ayrıca çocuğun bulunduğu yönden başka bir yöne gitmiş olmasının tehlikeli olabileceğini, köprüler, dereler ve kanyonlara ulaşma riski bulunduğunu vurguladı: "Allah korusun, çok daha farklı olaylar yaşanabilirdi. İyi ki bu tarafa doğru yürümüş."

toplumsal takdir ve plaket:

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFDİT) Başkanı Mutlu Çidem ve yönetim kurulu üyeleri, Yılmaz'ı ziyaret ederek duyarlı davranışından dolayı bir plaket takdim etti. Çidem, olayı değerlendirirken, "Bu görüntüleri sosyal medyadan birçok kişi izlemiştir. Bizler de izledik. Bir Safranbolulu olarak gurur duyduk. Ailesinden uzak kalmış ve kaybolmuş bir çocuğa gösterdiğiniz sorumluluk duygusu ve annelik içgüdüsü gerçekten çok kıymetli. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği olarak size küçük bir plaket takdim etmek istedik. Bu olay, Safranbolu’nun ne kadar güvenli ve sakin bir kent olduğunu, gelenek ve değerlerimizin hâlâ yaşatıldığını bir kez daha gösterdi." diye konuştu.

Yılmaz ise plaketi gururla aldığını belirterek, "Benim için çok değerli ve çok kıymetli. Ben de bir anneyim. Onu orada görünce gerçekten kendi çocuklarım aklıma geldi. Aynı durumu ben de daha önce yaşamıştım. Şehrimiz halen çok güvenli bir şehir. Bu konuda çok şanslıyız. Çocuklarımızı güvenli bir şehirde yetiştiriyoruz. Ben bu olayı biraz da farkındalık oluşturmak için paylaştım. Algılarımız daha açık olsun. Özellikle çocukların bulunduğu park ve benzeri alanlarda daha dikkatli ve gözlemci olursak çok iyi olur." dedi.

Safranbolu'da yaşanan bu örnek davranış, yerel dayanışma duygusunu ve kentteki güvenlik algısını güçlendirirken, olaya müdahale eden işletmecinin hem yerel toplum hem de sosyal medya tarafından takdir edildiği belirtildi.

GÜLŞEN YILMAZ'IN KAYBOLAN ÇOCUĞU FARK EDEREK YANINA ALDIĞI, GÜVENLİ BİR YERE GÖTÜRDÜĞÜ VE POLİS EKİPLERİNE TESLİM ETTİĞİ ANLAR, İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINCA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.