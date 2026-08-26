Gerze'de şehitliğe ulaşım 27 yıldır çileye dönüyor

Ulaşım sorunu ve talepler:

Sinop’un Gerze ilçesinde, Hacıselli köyü Daylı ve Deral mahallelerini birbirine ve bölgedeki şehitliğe bağlayan yolun 27 yıldır yapılmadığı, mahalle sakinlerinin yıllardır aynı şikâyeti tekrarladığı bildirildi. Bölge halkı, yaklaşık 2,5-3 kilometrelik güzergâhın asfaltlanmasını talep ederek ulaşımın kolaylaştırılmasını istiyor.

Mahalle sakinlerinden şehit ağabeyi Mahmut Yıldız, yolun yalnızca bazı hanelerin değil, iki mahallenin ve şehitliğe ulaşımın ana hattı olduğunu vurguladı. Yıldız, kış aylarında yolun çamur içinde kaldığını, yaz aylarında ise yoğun toz nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Başvurular ve verilen sözler:

Yıldız, yolun yapılması için başvuruların çok sayıda kuruma iletildiğini belirterek, bunların arasında Sinop İl Özel İdaresi, Sinop Valiliği ve Gerze Kaymakamlığının yer aldığını aktardı. Yıldız, "27 yıldan beri şehitliğimizin yolunu bir türlü yaptıramadık" sözleriyle yaşanan uzun bekleyişe dikkat çekti.

Mahalleli, dilekçeler verildiğini, yetkililer tarafından defalarca söz verildiğini ancak bugüne kadar somut bir çalışma başlatılmadığını söyledi. Yıldız ayrıca, Gerze ilçe başkanları ve Sinop il başkanlarının da söz verdiğini ancak bu sözlerin arkasında durulmadığını ifade etti.

Yerel halk, yetkililerden kısa sürede yolun asfaltlanarak güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanmasını; özellikle şehitliğe erişimin mevsim koşullarından etkilenmeden gerçekleşmesini talep ediyor. Mahalle sakinleri, çözüm için duyarlılık ve somut adım beklentilerini yineledi.

ŞEHİT SADETTİN YILDIZ'IN ABİSİ MAHMUT YILDIZ