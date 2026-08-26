Şahinbey'de ev ziyaretleri sürüyor: Tahmazoğlu Kılınç ailesinin misafiri oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mimar Sinan Mahallesi'nde Kılınç ailesinin evine konuk oldu. Ziyarette aile bireyleriyle kentte yürütülen hizmetler ve mahalleye yönelik çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ev sohbetinin ayrıntıları:

Tahmazoğlu, ziyaret sırasında aile fertleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi ve yapılan projelerin mahalle yaşamına etkilerini dinledi. Ev sahibi Kılınç ailesi misafirperver tavırlarıyla dikkat çekerken, görüşmede belediye çalışmaları hakkında görüşler alındı.

ziyaretlerin hedefi:

Başkan Tahmazoğlu, doğrudan iletişimin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bizleri evlerine davet eden Kılınç ailesine misafir olduk. Güler yüzleri, kıymetli duaları ve gönülden ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum".

Belediye başkanı ayrıca hane ziyaretlerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini belirtti ve Şahinbeyliler'le gönül bağlarını güçlendirmeye yönelik kararlılıklarını yineledi. Ziyaret, kent yönetimi ile vatandaşlar arasındaki iletişimin canlı tutulması ve yerel ihtiyaçların doğrudan tespiti açısından önem taşıyor.

MEHMET TAHMAZOĞLU’NDAN VATANDAŞLARA EV ZİYARETİ