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Şahinbey'de ev ziyaretleri sürüyor: Tahmazoğlu Kılınç ailesinin misafiri oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mimar Sinan Mahallesi'nde Kılınç ailesinin evine konuk oldu; hane ziyaretleri ve yapılan çalışmalar hakkında sohbet edildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 18:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şahinbey'de ev ziyaretleri sürüyor: Tahmazoğlu Kılınç ailesinin misafiri oldu

Şahinbey'de ev ziyaretleri sürüyor: Tahmazoğlu Kılınç ailesinin misafiri oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mimar Sinan Mahallesi'nde Kılınç ailesinin evine konuk oldu. Ziyarette aile bireyleriyle kentte yürütülen hizmetler ve mahalleye yönelik çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ev sohbetinin ayrıntıları:

Tahmazoğlu, ziyaret sırasında aile fertleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi ve yapılan projelerin mahalle yaşamına etkilerini dinledi. Ev sahibi Kılınç ailesi misafirperver tavırlarıyla dikkat çekerken, görüşmede belediye çalışmaları hakkında görüşler alındı.

ziyaretlerin hedefi:

Başkan Tahmazoğlu, doğrudan iletişimin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bizleri evlerine davet eden Kılınç ailesine misafir olduk. Güler yüzleri, kıymetli duaları ve gönülden ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum".

Belediye başkanı ayrıca hane ziyaretlerinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini belirtti ve Şahinbeyliler'le gönül bağlarını güçlendirmeye yönelik kararlılıklarını yineledi. Ziyaret, kent yönetimi ile vatandaşlar arasındaki iletişimin canlı tutulması ve yerel ihtiyaçların doğrudan tespiti açısından önem taşıyor.

MEHMET TAHMAZOĞLU’NDAN VATANDAŞLARA EV ZİYARETİ

MEHMET TAHMAZOĞLU’NDAN VATANDAŞLARA EV ZİYARETİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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