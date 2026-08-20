Adalar açıklarında 32 sarsıntı: gece başlayan hareketlilik 3,2'ye ulaştı

Marmara Denizi'nin İstanbul Adalar açıklarında 19-20 Ağustos tarihleri arasında yoğun bir deprem serisi kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre bölgede son 24 saatte toplam 32 sarsıntı meydana geldi; bunların en büyüğü 3,2 büyüklüğünde tespit edildi.

Sarsıntıların zaman içindeki dağılımı:

Kayıtlara göre hareketlilik 19 Ağustos akşamı hızlandı. O gün kaydedilen 11 deprem arasında saat 17.43'te Adalar'a 10,23 kilometre uzaklıkta, 7 kilometre derinlikte ölçülen 3,2 büyüklüğündeki ana sarsıntı öne çıktı. Aynı akşam saatlerinde 19.17'de 2,6, 20.58'de 2,5 ve 22.51'de 1,9 büyüklüğünde sarsıntılar da kaydedildi.

19 Ağustos gecesinden 20 Ağustos sabahına kadar hareketlilik sürdü; gece yarısından sabah 08.18'e kadar kaydedilen 21 ayrı sarsıntı daha oldu. Gece saatlerinde 00.41'de 2,6, 02.49, 03.33 ve 03.45'te 2,5 büyüklüğündeki depremler, sabahın erken saatlerinde ise 04.31'de 2,8 ve 05.40'da 2,9 büyüklüğünde sarsıntılar gözlendi.

Odak derinlikleri ve büyüklük aralığı:

AFAD verileri, sarsıntıların odak derinliklerinin genel olarak yerin 7 ila 17 kilometre arasında değiştiğini gösteriyor. Gün içindeki son kayıtlar itibarıyla büyüklükleri 1,1 ile 2,5 arasında değişen mikro depremler tespit edilmeye devam etti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda kayıtların 19-20 Ağustos zaman dilimini kapsadığı ve ölçümlerin AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından aktarıldığı belirtildi.

Adalar açıklarında son 24 saatte peş peşe 32 sarsıntı meydana geldi