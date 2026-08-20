Bergama’da cadde ve kırsal yollar yeni yüzüne kavuştu

İzmir Büyükşehir yatırımlarıyla Bergama'nın ulaşımı yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama ilçe merkezi ile kırsal mahallelerinde kapsamlı yol yenileme ve sathi kaplama çalışmaları yürütüyor. Proje kapsamında hem günlük ulaşımı rahatlatacak ana arterlerde sıcak asfalt serimi hem de mahalleleri birbirine bağlayan kırsal yolların konforunu artıracak sathi kaplamalar eş zamanlı olarak devam ediyor.

Öne çıkan uygulamalar ve ölçüler:

Bergama Bahçelievler Mahallesi Yeşillik Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmada 20 bin metrekarelik alanda 5 bin 500 ton sıcak asfalt serildi. Fatih Mahallesi'ndeki 315. Sokak ve Anafartalar Caddesi nde ise yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda 4 bin ton sıcak asfalt uygulandı. Özgürlük Caddesi ve Akşemsettin Caddesi gibi kritik güzergâhlarda da yenileme çalışmaları sürüyor.

Okullar, sürücü eğitimleri ve mahalle yaşamına etkisi:

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yeşillik Caddesi, bölgede bulunan 9 okul ile spor tesislerine erişimde önemli bir aksiyonu giderdi. Mahalle muhtarı Mücahit Şengül, çalışmanın özellikle okul servisleri ve sürücü adaylarının eğitim güzergâhı açısından büyük kolaylık sağladığını belirtti ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür etti. Şengül, mahallenin nüfus ve altyapı gereksinimleri arttıkça altyapı yatırımlarının öneminin daha da hissedildiğini vurguladı.

Mahalle sakini Selahattin Dervent ise son dönemdeki kazı ve su baskınları nedeniyle yolların zorlandığını hatırlatarak, yapılan çalışmalarla sorunların büyük ölçüde giderildiğini söyledi. Bir diğer yurttaş Furkan Yılmazoğulları da Fatih Mahallesi'ndeki eski yol şartlarını anlatarak, yeni asfalt çalışmalarının bölge için konfor ve temizlik açısından fark yarattığını ifade etti.

İlçe genelinde yapılan yenilemeleri değerlendiren Levent Şinasi Kutnal, altyapı ile birlikte eğitim pistleri gibi kritik noktaların iyileştirilmesinin vatandaş taleplerinin hızlı karşılandığını gösterdiğini belirtti.

Kırsal bağlantılarda sathi kaplama çalışmaları:

Merkezdeki asfalt serimlerinin yanı sıra kırsal mahalleler için yürütülen sathi kaplama işleriyle ağırlıklı olarak mahalleler arası erişim güçlendiriliyor. Bahçelievler ile Yalnızev mahalleleri arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik hattın çalışmaları devam ediyor. Ayazkent-Doğancı ve Ferizler-Paşaköy güzergâhlarındaki sathi kaplama çalışmaları tamamlanırken, Foça'da Kozbeyli Küme Evleri ile Gerenköy-Ilıpınar arasındaki yollar da yenilendi.

Yetkililer çalışmaların hem trafik güvenliğini artırmayı hem de olumsuz hava koşullarında yol dayanıklılığını yükseltmeyi hedeflediğini belirtiyor. Süreç boyunca altyapı onarımları ve yol kaplama faaliyetlerinin koordineli şekilde yürütülmesiyle Bergama'da ulaşımda kalıcı iyileşmeler amaçlanıyor.

BERGAMA'DA 9 OKULUN BULUNDUĞU BAHÇELİEVLER MAHALLESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK NOKTADA ASFALT SERİMİ TAMAMLANIRKEN, MAHALLELER ARASI ULAŞIM YOLLARINDA DA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR.