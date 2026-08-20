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Pınarhisar osmancık'ta çiftlikte üçüz buzağı sevinci

Pınarhisar Osmancık'ta bir işletmede üçüz buzağı doğdu; Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli sağlık ve bakım kontrolleri yaptı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Pınarhisar osmancık'ta çiftlikte üçüz buzağı sevinci

Üçüz doğum işletmede sevinç yarattı:

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Osmancık köyünde faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesinde bir inek, üçüz buzağı dünyaya getirdi. İşletme sahibinde büyük sevinç yaratan doğum sonrası buzağıların genel sağlık durumları işletmede kontrol edildi.

Olay, bölgede nadir karşılaşılan çoklu doğum örneklerinden biri olarak değerlendirildi ve işletme yetkililerinin ilk tepkisi ile hayvanların bakımı ve beslenmesine ilişkin tedbirlerin hızla alınması sağlandı.

Tarım müdürlüğü incelemesi ve bulgular:

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli işletmeyi ziyaret ederek buzağıların sağlık durumunu inceledi ve işletme yetkilileriyle bilgi alışverişinde bulundu. Müdürlüğün açıklamasında, Pınarhisar Osmancık köyündeki bir işletmede üçüz doğum gerçekleştiği ve teknik personelin saha ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Teknik ekipler, doğum sonrası bakım ile beslenme uygulamalarını gözden geçirip uygun takip programlarının oluşturulması konusunda işletme ile ortak çalışma yürüttü.

Çoğul doğumlarda izleme ve bakım uyarıları:

Uzmanlar, özellikle çoğul doğumlarda buzağıların gelişiminin yakından takip edilmesinin önemine vurgu yaptı. İşletme yetkilileri ve teknik personel arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, bakım ve beslenme şartlarının düzenli olarak takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Üçüz buzağıların dünyaya gelmesi işletmede sevinçle karşılanırken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki hayvancılık işletmelerine yönelik saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KIRKLARELİ&#039;NİN PINARHİSAR İLÇESİNE BAĞLI OSMANCIK KÖYÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR HAYVANCILIK...

KIRKLARELİ'NİN PINARHİSAR İLÇESİNE BAĞLI OSMANCIK KÖYÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR HAYVANCILIK İŞLETMESİNDE GERÇEKLEŞEN ÜÇÜZ DOĞUM, İŞLETME SAHİBİNE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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