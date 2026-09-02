Adaletin yüzyılı vizyonu: hızlı yargı, erişilebilir hizmet ve faili meçhullerin çözümü

İstanbul'da 2026-2027 adli yıl açılışı:

İstanbul Adliyesi Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesinde gerçekleştirilen 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programa Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, Adalet Bakan Yardımcıları Burak Ceyhan ve Can Tuncay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Beşir Güven, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek ile emniyet ve savcılık yöneticileri katıldı.

Programda yeni adli yıl için iyi dilekler iletildi; konuşmalar adalet hizmetlerinin etkinliği, suçla mücadele ve kamu vicdanını ilgilendiren dosyaların irdelenmesine odaklandı.

Başsavcı Dönmez: yeni nesil suçlarla kararlı mücadele:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, konuşmasında yeni adli yılda terör, örgütlü suçlar, uyuşturucu, kaçakçılık, bilişim suçları ve dolandırıcılığın aklanmasına kadar geniş bir yelpazede etkin ve hukuk içinde mücadele edeceklerini vurguladı. Dönmez, "özellikle yeni nesil suç türlerine karşı mücadelemizi daha kararlı hale getireceğiz" dedi.

Dönmez ayrıca suç örgütlerine yönelik yaklaşımın yalnızca sokaktaki faaliyetlerle sınırlı kalmayacağını; ekonomik yapılanmalar, finansal kaynaklar ve malvarlığına yönelik soruşturmaların da öncelikli olacağını belirtti. "Suç örgütlerinin ekonomik damarlarını hedef alan soruşturmalarla, mal varlığı ve finansal ağlara yönelik tedbirlerle bu yapılara ardı ardına vuracağız" ifadelerini kullandı.

Başsavcı, suç örgütlerinin dijital dünyada ve finans sistemleri içindeki rolleri nedeniyle kurumlar arası koordinasyon, uzmanlaşma ve teknolojik kapasitenin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Adalet Bakanı Gürlek: adalet ile güven arasındaki bağ güçlendirilecek:

Adalet Bakanı Akın Gürlek konuşmasına adalet teşkilatı personelinin yeni adli yılını kutlayarak başladı. Gürlek, adaletin devlet ile millet arasındaki güven ilişkisinin en temel dayanaklarından biri olduğunu belirtti ve "kimse hukukun üzerinde değildir; hiçbir vatandaşımız da hukukun koruması dışında değildir" sözleriyle hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

Bakan, göreve gelmeden önce hakim ve savcı olarak görev yaptığını anımsatarak merkez ve taşrada teşkilat ziyaretleri yaptıklarını, sorunları yerinde tespit etmeyi ve çözümleri yerinde aramayı ilke edindiklerini ifade etti. Bakanlık kapılarının teşkilatın tüm mensuplarına açık olduğunu söyledi ve personel ile teknik altyapıyı güçlendirme taahhüdünü yineledi.

"Adaletin Yüzyılı" hedefi ve somut adımlar:

Gürlek, "Adaletin Yüzyılı" ifadesini, "Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda yargı hizmetlerinin daha hızlı, adil, eşitlikçi ve güvenilir hale getirilmesi amacıyla benimsediklerini açıkladı. Bu vizyonun; vatandaşın hakkına daha hızlı ulaştığı, yargılamaların makul sürede sonuçlandığı, hukuki güvenliğin arttığı ve teknolojinin adalet hizmetine katkı sunduğu bir Türkiye hedefi olduğunu söyledi.

Uygulamaya alınan önlemler arasında Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları öne çıkıyor. Gürlek, bu bürolarla uzun süren dava ve soruşturmaların sebeplerinin daha erken tespit edilmesini, hedef sürelerin sağlıklı takibini ve adalet hizmetlerinin verimliliğinin sürekli ölçülerek geliştirilmesini amaçladıklarını belirtti. Buna paralel olarak idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesine odaklandıklarını vurguladı.

Bakan ayrıca iletişimin güçlendirilmesine yönelik yeni bir kanal olarak "Alo Adalet 135" hizmetini hatırlattı. Uygulama, 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot bölge olarak başladı; amaç, özellikle uzun süren dava ve soruşturmalarla ilgili vatandaş başvurularını hızlı ve güvenli biçimde ilgili mercilere ulaştırmak ve gecikmelerin sebeplerini tespit edip çözüm üretme kapasitesini artırmak.

Faili meçhul dosyalar ve suç gelirleriyle mücadele:

Bakan Gürlek, faili meçhul dosyalara özel önem verdiklerini belirterek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı aracılığıyla geçmişte aydınlatılamayan dosyaların günümüzün teknolojik ve kriminal imkanlarıyla yeniden değerlendirildiğini söyledi. "Aradan geçen zaman, maddi gerçeğin değerini azaltmaz" sözleriyle kamu vicdanının kapanmamış dosyalarla ilgili hassasiyetine dikkat çekti.

Gürlek ayrıca uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar, sokak çeteleri, organize suç yapılanmaları ve suç gelirlerinin aklanması gibi alanlarda yürütülen soruşturmaların hukuk devleti anlayışı içinde sürdürüleceğini vurguladı. "Ucu nereye giderse gitsin, hukukun ve somut delillerin gösterdiği istikamette maddi gerçeğin ortaya çıkarılacağına inanıyoruz" dedi.

Konuşmasında masumiyetin korunmasına da yer veren Bakan, "Suçlunun cezalandırılması kadar masumun korunması da adaletin görevidir" ifadesiyle soruşturma ve kovuşturmaların hukuk çerçevesinde yürütülmesinin önemini yeniden hatırlattı.

Programın sonucu ve mesajlar:

Program, adli yıl temennileri ile sona erdi. Açılışta öne çıkan ana mesajlar; yargıda hız ve erişimin artırılması, teknolojinin etkin kullanımı, faili meçhul dosyaların yeniden değerlendirilmesi ve suç gelirlerine yönelik kapsamlı soruşturmaların sürdürülmesi oldu. Hem Bakan Gürlek hem de Başsavcı Dönmez, kurumlar arası koordinasyon, teknolojik kapasite ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde yürütülecek çalışmaların altını çizdi.

Gürlek, konuşmasını adalet teşkilatının tüm mensuplarına teşekkür ederek ve 2026-2027 Adli Yılı’nın ülkeye, millete ve hukuk camiasına hayırlı olmasını dileyerek tamamladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Adaletin Yüzyılı’nı hedefliyoruz"