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Adıyaman-Çelikhan yolunda takla atan otomobil: iki sürücü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman-Çelikhan yolunda iki otomobil çarpıştı; 27 FR 882 plakalı araç takla attı, 2 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman-Çelikhan yolunda takla atan otomobil: iki sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde genel durum:

Adıyaman-Çelikhan kara yolunda, Pirin Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı, araçlardan biri takla atarak durabildi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, Emrah E. (37) idaresindeki BBE 273 yabancı plakalı otomobil ile Osman Y. idaresindeki 27 FR 882 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 27 FR 882 plakalı otomobil takla atarak devrildi ve her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Müdahale ve sevk işlemleri:

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan her iki yaralı, kontrol ve tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri takla atan araçta güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri yol güvenliğini sağlayıp olayla ilgili inceleme başlattı.

Soruşturma ve trafik düzenlemesi:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri olayın oluş nedenini belirlemek için tanık ifadelerini alıp araçların konumunu ve hasarını tespit ediyor; çalışmaların tamamlanmasına kadar bölgedeki trafik kontrollü şekilde yönlendirildi.

ADIYAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA YAPAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ...

ADIYAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA YAPAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ TAKLA ATARAK DURABİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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