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Gazze'nin acısı yönünü değiştirdi: almanyalı Denise Çakıcı İslamı seçti

Gazze'deki insanlık dramını izleyip İslam'ı araştıran Almanya'da yaşayan Denise Çakıcı, Gaziantep'te ihtida merasimiyle 'Sena' adını aldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gazze'nin acısı yönünü değiştirdi: almanyalı Denise Çakıcı İslamı seçti

Karar süreci ve ihtida merasimi:

Almanya'da yaşayan dört çocuk annesi Denise Çakıcı, eşinin memleketi ve ailesinin bulunduğu Gaziantep'te düzenlenen bir ihtida töreniyle İslam dinini kabul etti. Eşi Yusuf Çakıcı ile 11 yıl önce Stuttgart'ta evlenen Denise, Gazze'de yaşanan insanlık dramını izledikten sonra din hakkında araştırma yapmaya başladı.

Çakıcı'nın eşinden ve yakın çevresinden aldığı bilgiler, evde okunan Kur'an-ı Kerim ve internet araştırmaları karar sürecinde etkili oldu. Gaziantep İl Müftülüğünde, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün de katıldığı törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu resmileştirdi.

İçsel etkilenme ve aile desteği:

Denise'nin kararında duygusal bir etken olarak Gazze'deki görüntülerin rol oynadığı aktarıldı. Eşi Yusuf, eşinin bu görüntüler karşısında üzülüp zaman zaman ağladığını, sonra Allah ve inançla ilgili soru ve meraklarının arttığını belirtti. Ailenin birlikte Kur'an okumaya başlaması ve yakın çevreden gelenbilgiler, dönüşüm sürecini hızlandırdı.

Çiftin dört çocuğunun bulunduğu ve çiftin yıllardır Almanya'da yaşadığı belirtilirken, ihtida merasimi için Gaziantep'in tercih edilmesinin nedeni olarak ailenin buradaki bağları gösterildi. İhtidanın ardından Denise, yeni ismi Sena ile müslüman olarak yaşamına başladı.

Toplumsal ve bireysel boyut:

Bu tür kararlar, hem bireysel inanç arayışının hem de küresel olayların kişisel yaşamdaki yankılarının bir örneğini sunuyor. Bu vakada Gazze'deki insani kriz, bir ailenin içinde tartışma ve araştırmayı tetikleyerek somut bir değişime yol açtı. Denise Çakıcı'nın ihtida merasimi, ailesi ve çevresi tarafından sevinçle karşılandığı ifade edildi.

İhtida merasimi sonrası aile, yeni isim ve inançla ilgili mutluluk ve uyum duygularını paylaştı; Yusuf Çakıcı, eşinin şu an çok mutlu olduğunu dile getirdi. Törenin gerçekleştirdiği Gaziantep İl Müftülüğündeki resmi süreçle Kelime-i Şehadet'in kabulü kayda geçti.

GAZİANTEP İL MÜFTÜSÜ MUSTAFA SOYKÖK&#039;ÜN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENDE KELİME-İ ŞEHADET...

GAZİANTEP İL MÜFTÜSÜ MUSTAFA SOYKÖK'ÜN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENDE KELİME-İ ŞEHADET GETİREN ÇAKICI, MÜSLÜMAN OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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