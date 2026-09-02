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Sinop'ta ilk yarı maratonu heyecanı başlıyor

4 Ekim 2026'da düzenlenecek Sinop SEV Yarı Maratonu'na farklı illerden 322 sporcu başvurdu; kayıtlar 3 Ekim 2026'ya kadar devam ediyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sinop'ta ilk yarı maratonu heyecanı başlıyor

Sinop SEV Yarı Maratonu'na hazırlıklar

Sinop'ta ilk kez düzenlenecek Sinop SEV Yarı Maratonu, 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Organizasyona farklı illerden bugüne kadar 322 sporcu başvurdu; başvurular 3 Ekim 2026'ye kadar devam ediyor.

organizasyon ve güvenlik planlaması:

Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yarış parkuru, güvenlik önlemleri, ulaşım düzenlemeleri, sağlık hizmetleri ve organizasyon sürecine ilişkin ayrıntılı planlamalar ele alındı. Toplantıda acil müdahale noktalarının belirlenmesi, yol güvenliği ve etabı takip edecek ekiplerin koordinasyonu üzerinde duruldu.

sinop'un avantajları ve hedefleri:

Vali Özarslan, Sinop'un doğal ve tarihi zenginliklerinin spor organizasyonları açısından önemli bir çekim unsuru olduğunu vurgulayarak 'Yeşilin ve mavinin kucaklaştığı, eşsiz doğası ve binlerce yıllık tarihiyle Sinop’umuz, spor organizasyonları için çok özel bir şehir.' ifadelerini kullandı. Yetkililer, bu ilk yarı maratonun kentte düzenli ve güvenli etkinliklerin artmasına zemin hazırlamasını amaçlıyor.

Organizasyon komitesi, yarış günü lojistik, gönüllü yönetimi ve sağlık protokollerinin eksiksiz uygulanmasına öncelik veriyor. Katılımcı ve izleyici güvenliğinin sağlanması için kurumlar arası koordinasyon sürdürülecek; güncel duyurular resmi kanallar üzerinden paylaşılacak.

SİNOP’TA 4 EKİM 2026 TARİHİNDE İLK KEZ DÜZENLENECEK SİNOP SEV YARI MARATONU İÇİN HAZIRLIKLAR...

SİNOP’TA 4 EKİM 2026 TARİHİNDE İLK KEZ DÜZENLENECEK SİNOP SEV YARI MARATONU İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI. ORGANİZASYONA FARKLI İLLERDEN 322 SPORCU BAŞVURUDA BULUNDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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