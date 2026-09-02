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Samsun'da tüfekle tehdit iddiası: şüpheli tutuklandı

Atakum'da bir kişinin kız arkadaşının alnına tüfek dayadığı öne sürüldü; şüpheli U.D., Aile İçi Şiddet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınıp tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:17

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da tüfekle tehdit iddiası: şüpheli tutuklandı

olayın gelişimi:

Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre U.D., kız arkadaşı N.K.'nin alnına tüfek dayayıp darbetti.

İhbar üzerine müdahale eden ekiplerce yürütülen çalışmada, olayla ilgili olarak Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personeli şüpheliyi gözaltına aldı.

soruşturma ve adli süreç:

Gözaltına alınan U.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kurumların müdahalesi:

Olayla ilgili işlemleri Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği yürüttü; resmi kayıtlar iddiaları temel alıyor ve adli süreçte elde edilen bulgular doğrultusunda ilerleme sağlanacak.

U.D., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

U.D., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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