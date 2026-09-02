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Manavgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi daha hayatını kaybetti

Manavgat'ta 24 Ağustos'ta meydana gelen çarpışmada ağır yaralanan Mehmet Gödek (64), 9 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi daha hayatını kaybetti

Manavgat'ta trafik kazasında can kaybı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 24 Ağustos'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Mehmet Gödek (64), tedavi gördüğü hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada daha önce yolculardan Fevzi Canbulut (76) hayatını kaybetmişti.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza, 24 Ağustos tarihinde Manavgat'ın Sağırin Mahallesi Taşağıl-Beşkonak yolunda gerçekleşti. Beşkonak'tan Taşağıl istikametine seyir halinde olan Mehmet Gödek yönetimindeki 07 CJB 880 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İsmail Şahin idaresindeki 34 HBB 694 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan Fevzi Canbulut (76) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılardan bazıları ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleler sonucu Fevzi Canbulut hayatını kaybetti.

Tedavi süreci ve ölüm:

Kazada ağır yaralanan Mehmet Gödek (64) Serik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi. Gödek, burada yürütülen tedaviye rağmen doktorların tüm müdahalesine rağmen kazadan 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve ailelerin durumu:

Gödek'in ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın ve incelemenin sürdüğünü bildirdi.

KAZA (ARŞİV)

KAZA (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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