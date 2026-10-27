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Adalı kartla yüzde 92 kullanım: kent lokantası Kuşadası'nda uygun fiyatlı menü sunuyor

Kuşadası Kent Lokantası'nda 7 Nisan-26 Ekim arasında 22.318 satışın 20.573'ü Adalı Kart ile yapıldı; kart sahipleri dört çeşit menüyü 140 TL'ye alıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Adalı kartla yüzde 92 kullanım: kent lokantası Kuşadası'nda uygun fiyatlı menü sunuyor

adalı kart tercihinde yüksek oran

Kuşadası Belediyesi tarafından vatandaşa uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek sağlamak amacıyla hizmete sunulan Kent Lokantası'nda, 7 Nisan-26 Ekim döneminde toplam 22.318 satış yapıldı. Bu satışların 20.573'ü Adalı Kart ile gerçekleşti; bu da satışların yaklaşık %92'sine tekabül ediyor.

menü, fiyat ve tasarruf detayları:

Lokantanın günlük sunulan menüsü dört çeşit yemekten oluşuyor. Standart satış fiyatı 250 TL olan aynı menü, Adalı Kart sahiplerine 140 TL'ye sunularak menü başına 110 TL indirim sağlanıyor. Hizmet hafta içi 11.30-15.00 saatleri arasında veriliyor; günlük menüler Ada Mobil uygulaması ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor.

aşçıbaşı'ndan değerlendirme ve vatandaş tepkileri:

Kent Lokantası Aşçıbaşı Erkan Gülgün, Kuşadalılara ekonomik ve hijyenik şartlarda hazırlanan yemekler sunduklarını belirtirken, lokantaya gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Gülgün, 'Kuşadalıların lokantamıza ilgisi oldukça yoğun. Zaman zaman bu yoğunluk nedeniyle yemeklerimiz 15.00’dan önce tükenebiliyor. Vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Tüm Kuşadalıları lokantamıza davet ediyoruz' şeklinde konuştu.

Artan yaşam maliyetleri karşısında Kent Lokantası, Kuşadası sakinleri için bütçe dostu bir yemek alternatifi oluşturuyor; Adalı Kart uygulaması ise bu desteği somut indirimlerle pekiştiriyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ KENT LOKANTASI’NDA 7 NİSAN-26 EKİM TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN 22 BİN 318...

KUŞADASI BELEDİYESİ KENT LOKANTASI’NDA 7 NİSAN-26 EKİM TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN 22 BİN 318 SATIŞIN 20 BİN 573’Ü ADALI KART İLE GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, KART SAHİPLERİ DÖRT ÇEŞİT YEMEK MENÜSÜNDEN 250 TL YERİNE 140 TL’YE YARARLANDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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