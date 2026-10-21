Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

SAMSUN’da yeni bir sanat adımı:

Yaşayan Sanatçılar Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (SAYSAD) bünyesindeki Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Cumhuriyet’in 103. yılı kutlamaları kapsamında ilk konserini Atakum Belediyesi Ata Sahne Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi. Bu yıl 27 Mart tarihinde kurulan derneğin korosu, 29 Ekim etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda yoğun katılımla sahne aldı.

Konser gecesi ve repertuar:

Salonu dolduran davetliler, koro ve solistlerin seslendirdiği seçkin eserlerle coşkulu bir gece yaşadı. Konser sırasında dinleyicilerin eserlere eşlik etmesi ve sık sık yükselen alkışlar, gecenin samimi ve paylaşımcı havasını güçlendirdi. Organizasyonda emeği geçenlere yapılan teşekkür konuşmalarında etkinliğin, Cumhuriyet Bayramı ruhuna uygun bir kutlama olduğu vurgulandı.

SAYSAD’ın hedefleri ve çalışmalarına dair bilgiler:

Gecenin açılış konuşmasını yapan SAYSAD Dernek Başkanı Sezin Sezer Meydan, Türk sanat müziğini yaşatmak ve sanatın birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Meydan, "Bugün bizim için çok özel ve gurur verici bir gün. Aylarca emek vererek hazırladığımız bu konserimizi sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diyerek korodaki çalışma sürecine dikkat çekti.

Konuşmada ayrıca, konsere hazırlanan ekibin katkıları tek tek anıldı; Şef Caner Meydan, saz heyeti, korist ve solistler ile konser hazırlıklarında emeği geçen tüm SAYSAD üyelerine teşekkür edildi. Hazırlık sürecinin yaklaşık 7 ay sürdüğü ifade edildi.

Derneğin faaliyet alanları:

Program sunumunda SAYSAD’ın vizyonu ve planlanan çalışmalarına da değinildi. Sanatın sadece sahnede icra edilen bir gösteri olmadığı; paylaşım, dayanışma, dostluk ve ortak kültüre sahip çıkma alanı olduğu vurgulandı. Dernek bünyesinde Şef Caner Meydan yönetimindeki TSM Korosu çalışmalarının yanı sıra Türk Halk Müziği Korosu, çocuk korosu, çeşitli enstrüman kursları ve resim atölyeleri (kara kalem, ebru, yağlı boya) gibi branşların da aktif olarak sürdüğü kaydedildi ve her yaştan sanatseverin katılımına kapıların açık olduğu bildirildi.

Konser organizasyonuna katkı sunanlara teşekkür edilirken Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Atakum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç ile Ata Sahne Sanat Merkezi yönetimi ve çalışanları özel olarak anıldı. Gece, koro ve solistlerin performansına izleyicilerin katılımlarıyla devam ederek alkışlar eşliğinde sona erdi.

SAMSUN'DA YAŞAYAN SANATÇILAR KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM DERNEĞİ (SAYSAD) TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU, CUMHURİYET’İN 103. YILI KUTLAMALARI KAPSAMINDA İLK KONSERİNİ VEREREK SANATSEVERLERLE BULUŞTU.