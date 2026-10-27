Murat Kanyonu'nda doğa, spor ve yöresel tatlar buluştu

etkinlik ve katılım:

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Diyadin Kanyonu Yürüyüşü, 5 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Program, Köprü Kaplıcaları mevkisinden başlayıp mesire alanında son buldu. Etkinlikte resmi protokolün yanında çok sayıda öğrenci ve vatandaş yer aldı; Vali Önder Bozkurt, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirleri programa katıldı.

Yürüyüş güzergâhı yaklaşık 8 kilometrelik parkur şeklinde planlandı ve her yaştan katılımcıya uygun düzenlemelerle tamamlandı. Organizasyon, bölgenin doğal güzelliklerini öne çıkararak turizm potansiyelinin canlandırılmasını hedefliyor.

gösteriler, atölyeler ve yerel lezzetler:

Yürüyüşün ardından düzenlenen etkinliklerde ip üzerinde denge ve highline gösterileri ile yamaç paraşütü faaliyetleri gerçekleştirildi. Halk eğitim merkezleri ve Aile Destek Merkezleri tarafından hazırlanan stantlarda yöresel ürünler tanıtıldı ve katılımcılara halise, Ağrı döneri, gırar, bal ile seralarda yetiştirilen domatesler ikram edildi. Çocuklara yönelik sportif etkinlikler ve yerel kursların sunumları da programda yer aldı.

Düzenleyiciler, etkinliğin sadece bir yürüyüşten öte, bölgenin kültürel ve gastronomik zenginliğini tanıtma amacı taşıdığını vurguladı. Katılımcılara yönelik sunumlar ve stantlar, yöresel üretimin teşviki yönünde de farkındalık oluşturmayı amaçladı.

turizme katkı ve gelecek planları:

Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, etkinliğin ilçenin doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini öne çıkarmak için düzenlendiğini belirtti. Korkusuz, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların iş birliğiyle sosyal etkinliklerin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. İlçenin kaplıcaları, Tendürek Dağı, Murat Kanyonu ve Murat Nehri çevresinin turizm açısından önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekildi.

Korkusuz ayrıca farklı bölgelerden gelen ziyaretçilerin ve sosyal medya içerik üreticilerinin katkısıyla Diyadin’in tanıtımının daha geniş kitlelere ulaştırılmasının hedeflendiğini ekledi. Organizasyonun başarısı, benzer etkinliklerin sürekliliği ve bölgesel tanıtım stratejilerinin güçlendirilmesi için bir temel oluşturdu.

AĞRI'NIN DİYADİN İLÇESİNDE BU YIL DÖRDÜNCÜSÜ DÜZENLENEN GELENEKSEL DİYADİN KANYONU YÜRÜYÜŞÜ, 5 BİNİ AŞKIN KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ETKİNLİKLE BÖLGENİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİN TANITILMASI VE TURİZM POTANSİYELİNE KATKI SUNULMASI HEDEFLENDİ.