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Çanakkale havalimanı'nda zehirli sızıntı senaryolu kapsamlı KBRN tatbikatı

Çanakkale Havalimanı'nda düzenlenen KBRN tatbikatında bagaj kaynaklı kimyasal sızıntı senaryosuna AFAD, ARFF, UMKE ve emniyet hızlı müdahale etti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:33

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 17:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale havalimanı'nda zehirli sızıntı senaryolu kapsamlı KBRN tatbikatı

Çanakkale Havalimanı'nda gerçekleştirilen KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler) tatbikatı, gerçekçi senaryo ve çoklu kurum katılımıyla tamamlandı. Gerçeğini aratmayan uygulamada bagaj kaynaklı kimyasal sızıntı alarmı üzerine ekipler kısa sürede müdahale etti ve koordineli çalışma sergiledi.

tatbikatın senaryosu ve müdahale:

Senaryoya göre dış hatlar geliş bölümünde bagaj alım bandında bulunan bir valizin içindeki 1 litrelik kimyasal madde kırıldı. Görevli personelin koordinasyonu ile telsiz ve telefon kanallarından kırmızı alarm verildi. Olay yerine AFAD, UMKE, emniyet, ARFF (Uçak Kurtarma) ile itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Tatbikata AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun ile Çanakkale Havalimanı Müdürü Ali Ünde de katıldı.

Önce ARFF ekipleri muhtemel yangın riskini kontrol etti, ardından terminalin farklı bölümlerinde bulunan kişiler güvenli toplanma alanlarına tahliye edildi. Sızıntıdan yeterli uzaklıkta kurulan komuta merkezinde ARFF Şefi ile AFAD yetkilisi ortak komuta yürüttü. Gaz sızdırmaz kıyafetli AFAD KBRN dedektör ekipleri ile ARFF personeli koordineli biçimde bagaj salonuna girerek müdahale etti.

yaralı tahliyesi, dekontaminasyon ve sonuçlar:

Tatbikata göre bilinci kapalı 2 kırmızı kodlu yolcu ile 5 sarı kodlu yolcu sedyelerle hızla tahliye edildi. Yaralılar arındırma solüsyonları ve suyla dekontaminasyon işlemlerinden sonra UMKE ve 112 ekiplerine teslim edildi. AFAD ve ARFF ekiplerinin sızıntı yapan bagajı almasının ardından yapılan ölçümün temiz çıkmasıyla tatbikat başarıyla sonlandırıldı.

Tatbikatta görev alan kurumların eşgüdümü, iletişim kanallarının etkin kullanımı ve sahadaki uygulamalar test edildi. Olay yönetimi, tahliye ve dekontaminasyon süreçleri uygulamalı olarak sınandı ve tatbikat planlandığı şekilde tamamlandı.

Katılımcı sayıları şu şekildeydi: 30 ARFF personeli, 5 emniyet personeli, 15 sağlık personeli, 22 AFAD personeli, 5 itfaiye personeli, 24 öğrenci, 5 Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı personeli ve 3 Çelebi Hava Servisi personeli.

ÇANAKKALE HAVALİMANI’NDA KİMYASAL BİYOLOJİK RADYOLOJİK NÜKLEER TEHDİTLER (KBRN) TATBİKAT...

ÇANAKKALE HAVALİMANI’NDA KİMYASAL BİYOLOJİK RADYOLOJİK NÜKLEER TEHDİTLER (KBRN) TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ. EKİPLER, SENARYO GEREĞİ KİMYASAL SIZINTIDAN ETKİLENENLERE KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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