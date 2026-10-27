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Aydın Çıldır'da 39 pilot bröve sevinciyle mesleğe adım attı

Aydın Çıldır Havalimanı'nda düzenlenen törende Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'nin 139. ve 140. filo mezunları olan 39 genç pilot brövelerini aldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Aydın Çıldır'da 39 pilot bröve sevinciyle mesleğe adım attı

Aydın Çıldır'da 39 pilot bröve sevinciyle mesleğe adım attı

Aydın Çıldır Havalimanı'nda gerçekleştirilen törenle Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'nin (TAFA) 139. ve 140. filo eğitimlerini tamamlayan 39 genç pilot, brövelerini takıp diplomalarını teslim aldı. Törene katılan Aydın Valisi Dr. Osman Varol mezunlarla bir araya gelerek sevincine ortak oldu ve gençlere başarı dileklerini iletti.

eğitim süreci ve mezuniyet töreni:

TAFA bünyesindeki filolarda yürütülen eğitimler disiplin, azim ve özveri gerektiren aşamalardan oluşuyor. Pilot adayları, uçuş ve yer eğitimi kapsamında mesleki yeterliliklerini tamamladıktan sonra düzenlenen bu törenle profesyonel hayatın kapısını araladı. Törende brövelerini takan mezunlara diplomaları takdim edildi; törene katılan yetkililer mezunları tebrik etti ve meslek hayatlarında başarı diledi.

sektöre katkı ve beklentiler:

Mezun olan 39 pilotun sahada görev almaya başlaması, yerel ve ulusal havacılık ekosistemine doğrudan katkı olarak değerlendiriliyor. Akademinin 139. ve 140. filo eğitim süreçlerinin tamamlanmasıyla TAFA'nın yetiştirdiği pilot sayısı artarken, mezunların deneyim kazanarak Türk havacılığının gelişimine katkı sağlaması bekleniyor. Yetkililer, genç pilotların meslek hayatlarında güvenli ve başarılı uçuşlar gerçekleştirmelerini temenni etti.

AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI’NDA DÜZENLENEN TÜRK HAVA YOLLARI UÇUŞ AKADEMİSİ’NİN 139. VE 140. FİLO...

AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI’NDA DÜZENLENEN TÜRK HAVA YOLLARI UÇUŞ AKADEMİSİ’NİN 139. VE 140. FİLO MEZUNİYET TÖRENİNDE EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN 39 GENÇ PİLOT, BRÖVELERİNİ TAKARAK DİPLOMALARINI ALDI. TÖRENE AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL DA KATILARAK MEZUNLARIN HEYECANINA ORTAK OLDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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