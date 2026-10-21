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Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Altınözü Sarılar Mahallesi'nde kontrolden çıkan traktör ters dönerek sürücünün üzerinden geçti; Hatay Büyükşehir ekipleri müdahale edip yaralıyı kurtardı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

kazanın gerçekleştiği yer ve olayın özeti:

Hatay'ın Altınözü ilçesi Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu traktör devrilerek ters döndü. Traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

müdahale ve kurtarma:

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine intikal ederek hızlı ve koordineli bir müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasıyla sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

sürücünün durumu:

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi ve hastanede tedavi altına alındı.

ALTINÖZÜ’NDE TRAKTÖR ALTINDA KALAN VATANDAŞ, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE...

ALTINÖZÜ’NDE TRAKTÖR ALTINDA KALAN VATANDAŞ, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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