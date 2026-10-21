Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

kazanın gerçekleştiği yer ve olayın özeti:
Hatay'ın Altınözü ilçesi Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu traktör devrilerek ters döndü. Traktörün altında kalan sürücü yaralandı.
müdahale ve kurtarma:
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine intikal ederek hızlı ve koordineli bir müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasıyla sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
sürücünün durumu:
Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi ve hastanede tedavi altına alındı.
ALTINÖZÜ’NDE TRAKTÖR ALTINDA KALAN VATANDAŞ, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.
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