Niğde'de üniversite ve yerel basın güç birliği protokolü imzalandı

Protokol töreni:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ile Niğde Gazeteciler Cemiyeti arasında eğitim, mesleki gelişim ve medya alanlarında iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törene Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koçyiğit, Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Lütfi Demirsoy ve cemiyet yönetimi katıldı.

Kapsam ve hedefler:

İmzalanan protokol kapsamında eğitim, mesleki gelişim, uygulamalı öğrenme, staj, kariyer gelişimi, araştırma ve ortak proje çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor. İş birliği ile İletişim Fakültesi öğrencilerinin mesleki deneyim kazanmalarına katkı sunulması, ortak medya faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve Niğde’nin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması planlanıyor.

Demirsoy'un değerlendirmesi:

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Lütfi Demirsoy törende şunları söyledi: "Niğde Gazeteciler Cemiyeti ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak önemli bir adım atıyoruz. Sayın rektörümüzün öncülüğünde basın ve medya camiası olarak güçlü bir birliktelik oluşturuyoruz. Bu iş birliğiyle hem üniversitemizin tanıtımına katkı sunmayı hem de İletişim Fakültemizin mesleki eğitim çalışmalarına destek vermeyi amaçlıyoruz." Demirsoy, protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

Uslu'nun perspektifi:

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da protokolün üniversite ve kent açısından önem taşıdığını vurguladı ve şunları ifade etti: "Bu protokol vesilesiyle İletişim Fakültemizle birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalara, programlara ve ortak projelere yön vereceğiz. Aynı zamanda ortak kullanım alanları belirleyerek bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." Uslu, cemiyet üyelerinin Niğde’nin gelişimine yönelik çalışmalarını önemsediklerini belirtti.

Taraflar, imzalanan protokolün uygulamaya geçirilmesiyle hem akademik programların sektörle yakınlaşmasını hem de yerel medyanın güçlendirilmesini hedefliyor. Bu çerçevede ortak etkinlikler, uygulamalı atölyeler ve staj olanakları öncelikli adımlar arasında yer alacak.

NÖHÜ İLE GAZETECİLER CEMİYETİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI