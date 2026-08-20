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Tekirdağ'da bunaltan sıcaklar gölgelik alanlara yöneltti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sıcaklık 31°C'ye, nem oranı yüzde 45'e ulaşınca vatandaşlar gölgeli park ve yeşil alanlara yöneldi; uyarılar yapıldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:35

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Tekirdağ'da bunaltan sıcaklar gölgelik alanlara yöneltti

Tekirdağ'da sıcak hava etkisini artırdı:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hava sıcaklığı 31 dereceye kadar çıkarken, nem oranı yaklaşık %45 seviyesine ulaştı. Kent merkezinde hissedilen bunaltıcı hava, vatandaşların günlük yaşamını etkiledi.

Gölgelik ve yeşil alanlara tercih arttı:

Sıcaktan korunmak isteyenler özellikle park ve yeşil alanlara yöneldi. Parklardaki banklarda oturan ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışan vatandaşların çoğunluğunu yetişkinler oluşturdu. Kimi dinlenmeyi seçerken, kimi de ağaçların altında sohbet ederek serinlemeye çalıştı.

Cenabı Allah’ın vergisi, yapacak bir şey yok. Bu mevsim böyle. Şükürler olsun Allah’ımıza. Yazın sıcağı göreceğiz tabii, kışın da soğuk oluyor. Burada serinlemeye çalışıyoruz

Günlük yaşam ve uyarılar:

Sıcak havanın etkisiyle kentte dışarıda geçirilen süreler kısaldı; vatandaşlar mümkün olduğunca doğrudan güneş altında kalmamaya özen gösterdi. Meteorolojik uyarılar doğrultusunda yetkililer, özellikle günün en sıcak saatlerinde doğrudan güneş altında kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

ÖZELLİKLE YETİŞKİN VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK TERCİH ETTİĞİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA GÖLGEDE OTURAN...

ÖZELLİKLE YETİŞKİN VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK TERCİH ETTİĞİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA GÖLGEDE OTURAN VATANDAŞLAR, SICAK HAVANIN ETKİSİNİ HAFİFLETMEYE ÇALIŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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