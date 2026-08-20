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Eminönü'nde balık parçalarıyla beslenen dev orkinos sürüsü ilgi topluyor

Eminönü Köprüsü altındaki 2,5-3 metre boyundaki orkinos sürüsü, balıkçıların attığı uskumru parçalarıyla her gün yüzeye çıkarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:38

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Eminönü'nde balık parçalarıyla beslenen dev orkinos sürüsü ilgi topluyor

Eminönü kıyılarında görülen orkinoslar:

Eminönü'nde her gün balıkçı esnafının attığı balık parçalarıyla su yüzüne çıkan orkinoslar, hem vatandaşların hem de turistlerin dikkatini çekiyor. Ton balığı olarak bilinen ve uskumrugiller familyasından olan bu balıklar, gün içinde sürü halinde Eminönü Köprüsünün altında görülüyor.

Gözlenen boyut ve davranışları:

Vatandaşlar tarafından gözlemlenen orkinosların boyları yaklaşık 2,5-3 metre civarında. Balıklar, öğle saatlerinde balıkçıların attığı uskumru parçalarıyla yüzeye çıkarak besleniyor; bu rutin besleme, sürünün köprü altındaki bölgede düzenli olarak görünmesine yol açmış durumda. Bölgede ilk kez bu balıkları fark eden esnaf, başlangıçta uskumruları martılar için attıklarını, sonrasında orkinosların buraya alıştığını anlatıyor.

Esnafın anlatımı ve ekonomik değer:

Balıkları besleyen esnaflardan Mahsun Pirçek, "Yaklaşık 2-3 sene önce bu uskumruları biz martılar için atıyorduk. Sonra baktık ki buraya orkinoslar geliyor. Orkinosları alıştırdıktan sonra rutin bir şekilde her mekanın balık parçalarını onlara atıyoruz," şeklinde konuştu. Bir diğer esnaf Barış Kandemir ise sürünün önce daha küçük olduğunu, iki yıldır beslediklerini ve şu anki boyutlarına ulaştıklarını belirtti. Kandemir ayrıca bu balıkların piyasadaki değerinin yaklaşık 350-400 bin lira civarında olduğunu ve avlanmalarının yasak olduğunu vurguladı.

Sürü halinde görülen orkinoslar, bölgeye gelenlerin çoğunlukla ilk bakışta köpek balığı zannettiği bir görüntü oluşturuyor; ancak esnafın ifadesine göre bu tür için kullanılan diğer adlar arasında "Tuna balığı" da yer alıyor. Esnaf, balıkları sadece beslediklerini ve kimsenin onları avlaması için izin vermediklerini söylüyor.

EMİNÖNÜ&#039;NDE HER GÜN BALIKÇI ESNAFININ ATTIĞI BALIK PARÇALARIYLA SU YÜZÜNE ÇIKAN ORKİNOSLAR...

EMİNÖNÜ'NDE HER GÜN BALIKÇI ESNAFININ ATTIĞI BALIK PARÇALARIYLA SU YÜZÜNE ÇIKAN ORKİNOSLAR, VATANDAŞLARIN VE TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR. YAKLAŞIK 2,5-3 METRE UZUNLUĞUNDAKİ BALIKLAR, GÜN İÇERİSİNDE SÜRÜ HALİNDE EMİNÖNÜ KÖPRÜSÜ'NÜN ALTINDA GÖRÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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