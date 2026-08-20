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Mezitli'nin iki parkı mahallelerin yeni buluşma noktası olacak

Mezitli Belediyesi, Masal Park ve Uğur Mumcu Parkı'nda kapsamlı yenileme yapıyor; çocuk oyun alanları, spor donatıları ve geniş yeşil alanlar planlandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Mezitli'nin iki parkı mahallelerin yeni buluşma noktası olacak

yenileme çalışmaları mahalle yaşamını öne çıkarıyor

Mezitli Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanlar için başlattığı yenileme hamlesini sürdürüyor. Yeni Mahalle'deki Masal Park ile Menderes Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı kapsamlı bir revizyonla modern sosyal alanlara dönüştürülüyor. Projeler; çocuk oyun grupları, spor aletleri, geniş yeşil alan düzenlemeleri ile basketbol ve tenis sahalarını bir araya getirecek şekilde planlandı.

masal park baştan sona yenileniyor:

Yıllar içinde yıpranan Masal Park'ta yapılan düzenlemeler parkın çehresini değiştirecek. Proje kapsamında parkın yeşil dokusu yeniden tasarlanırken, güvenli çocuk oyun grupları ve açık hava spor/fitness aletleri konumlandırılacak. Ayrıca park içinde basketbol ve tenis sahaları ile vatandaşların toplanabileceği bir meydan alanı oluşturuluyor. Yeni Mahalle sakinleri için tasarlanan bu düzenleme, farklı yaş gruplarının aynı mekânda bir araya gelmesini hedefliyor.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı ve Masal Park için 'Uzun yıllardır kullanılan ve zaman içerisinde yıpranan Masal Parkımızı, Yeni Mahallemize ve Mezitlimize yakışır bir yaşam alanına dönüştürüyoruz' ifadelerini kullandı.

uğur mumcu parkı'nda sosyal ve spor odaklı düzenleme:

Menderes Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Parkı'nda ise altyapı çalışmaları hızla ilerliyor. Park alanında çocuk oyun grupları, yeni yeşil düzenlemeler, kamelyalar ile birlikte spor aletlerinin kurulumu yapılıyor. Proje kapsamında basketbol ve tenis sahalarının yapımı tamamlandı; kalan bölümlerin altyapı çalışmaları ise sürdürüyor. Bu düzenlemeler mahalle sakinlerinin hem dinlenebileceği hem de spor yapabileceği alanlar sunmayı amaçlıyor.

Başkan Tuncer, Mezitli genelinde parkların mahalle kültürünü güçlendiren buluşma noktaları olduğuna dikkat çekerek, 'Amacımız 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin spor yapabileceği, dinlenebileceği, çocuklarıyla güvenli ve keyifli zaman geçirebileceği alanları çoğaltmak' dedi. Tuncer, projelerin tamamlanmasıyla hem Yeni Mahalle hem de Menderes Mahallesi'nin önemli yaşam alanlarına kavuşacağını belirtti.

Belediyenin yaklaşımı, sadece fiziksel yenileme ile sınırlı kalmıyor; parkların sosyal kullanımını artıracak düzenlemeler ve mahallelerin gündelik hayatına katkı sunacak donatılar öne çıkıyor. Tamamlandığında her iki parkın da farklı yaş gruplarından vatandaşlar için çekim merkezi olması bekleniyor.

MERSİN’İN MEZİTLİ İLÇESİNDE İKİ PARKTA KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI. ÇOCUK OYUN...

MERSİN’İN MEZİTLİ İLÇESİNDE İKİ PARKTA KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI. ÇOCUK OYUN GRUPLARINDAN SPOR ALANLARINA, YEŞİL ALANLARDAN BASKETBOL VE TENİS SAHALARINA KADAR BİRÇOK BÖLÜMÜN YER ALACAĞI PARKLARIN HER YAŞTAN VATANDAŞA HİTAP ETMESİ HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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