Yüksekova'da eski polis kontrol noktasında minibüs ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı

Kaza yerinde yaşananlar:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, ilçe girişindeki eski polis kontrol noktası mevkiinde minibüs ile inşaat işçilerini taşıyan kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonetin plakasının 70 E 5121 olduğu belirtilirken, minibüsün sürücüsünün isim ve plakası henüz öğrenilemedi. Kazanın detayları ile çarpışma anına ilişkin görgü veya teknik inceleme çalışmaları yetkililerce sürdürülecek.

Yaralıların durumu ve ulaşım:

Kazada yaralanan 10 kişi; S.S., M.D., D.A., Y.K., M.B., Ş.K., A.D., H.D., K.G. ve V.D., 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan güzergahtaki ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri bölgedeki emniyet ve trafik akışını sağlayacak önlemleri aldı; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE MİNİBÜS İLE İNŞAAT İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 10 KİŞİ YARALANDI.