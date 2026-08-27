Antalya villasında sahte polis şüphesi: milyonluk kripto transferi yargıda

Olayın gelişimi:

Antalya’da bir villaya sabaha karşı girildiği, gelenlerin polis kıyafeti giydiği veya polis gibi davrandığı iddiasıyla açılan davanın dördüncü duruşması başladı. Müşteki villa sahibi Cem T., tercüman eşliğinde verdiği ifadede kapıya gelenlerin ilk anda kendisini polis olarak tanıttığını, siyah takım elbiseli ve İngilizce konuşan bir kişinin tehditleri üzerine bilgisayarındaki kripto varlıkları sanıkların gösterdiği adreslere gönderdiğini anlattı.

Cem T. ifadesinde, sanıkların kendisinden önce 200 milyon dolar istediklerini ancak kendisinde bu miktarda varlık olmadığını belirtti. Bilgisayarında bitcoin, ethereum ve küçük tutarlı diğer kripto paralar bulunduğunu söyleyen müşteki, sanıkların yalnızca büyük coinleri istediklerini; önce 2 milyon ethereum gönderdiğini, ardından bitcoin transfer etmeye çalıştığını fakat bazı adreslerin eski-yeni cüzdan uyumsuzluğu nedeniyle başlangıçta sorun çıktığını aktardı.

Müşteki, zorla ve tehditle transferlerde bulunduğunu, gönderilen toplam tutarın o anki fiyatlarla dolara çevrildiğinde yaklaşık 4 milyon dolar değerinde olduğunu ifade etti. İfade sırasında şahısların davranışlarını 'polisten çok gangster gibi' tehdit eden bir tavırla anlattığını belirtti ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia etti.

Mağdurun tanımlamaları ve iddialar:

Cem T., siyah takım elbiseli ve İngilizce konuşan kişinin M.E.A.M., video görüşmesinde konuştuğu kişinin A.M. olduğunu söyledi. Ayrıca ev içinde giriş çıkış yapanların arasında İ.E. ve su getiren kişinin İ.D. olduğunu belirtti. Müşteki kadın Sinem T. de kapıdaki kişiler arasında polis kıyafeti giyenlerin olduğunu, kendilerine bir arama kararı gösterildiğini ve bazı sanıkların odada kendilerini tuttuğunu öne sürdü.

Sanık beyanları ve mahkeme kararı:

Savunmalarında bazı sanıklar suçlamaları reddetti. İ.D., yaptığı hareketten pişman olduğunu belirterek yazılı savunmasını yinelerken, İ.E. kimseyi tehdit etmediğini ve cebir veya şiddet uygulamadığını savundu. M.E.A.M. ile A.M. ise iddiaların yağma amaçlı olmadığını, aralarında alacak meselesi bulunduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tarafların beyanları sonrası soruşturmanın ilerletilmesi için bazı adımlar attı. Heyet, Ö.K., A.M., K.A. ve İ.D. hakkında olaydan bir gün öncesine ait telefon görüşme ve baz istasyonu kayıtlarının getirtilmesine hükmetti. Ayrıca bazı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi; tutuklulukleri devam edenler arasında İ.M., İ.D., A.M., S.A., A.D., A.R.A., İ.E., M.E.A.M. ve Ö.K. bulunuyor.

Mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin sürdüğü kişilere ilişkin de karar verdi; A.B., E.A., E.K. ve K.A.M. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi. Eksik hususların tamamlanması amacıyla duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Davada sanıklar hakkında "birden fazla kişi tarafından gece vakti nitelikli yağma", "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları yer alıyor. Mahkeme süreci, kayıtların ve delillerin toplanmasının ardından devam edecek.

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