Çivril'de kavga demir çubukla ölüme yol açtı, üç şüpheli tutuklandı

Olayın gelişimi:

Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesinde yaşanan olayda, iddialara göre Murat Bilgihan ile Halil A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı.

Tarafların ayrılmasının ardından, görgü tanımlarına göre Halil A. eline aldığı demir çubukla Murat Bilgihan'a saldırdı. Başına aldığı darbeler sonucu yere yığılan Bilgihan için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 51 yaşındaki Bilgihan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve tutuklamalar:

Olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Halil A. ile kardeşi Zeki A. ve yeğeni Soner A. gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrası şüpheliler, "iştirak halinde kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MURAT BİLGİHAN