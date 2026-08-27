Kahramanmaraş'ta peynir geleneği festivalle kente taşınıyor

Kahramanmaraş peynir festivali tanıtıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin zengin gastronomi mirasını görünür kılmak amacıyla yöresel peynirlerin tanıtılacağı Peynir Festivali düzenliyor. Etkinlik Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek ve kentin farklı ilçelerinde üretilen özgün tatlar ziyaretçilerle buluşturulacak.

Öne çıkan peynir çeşitleri:

Festivalde, coğrafi işaretle koruma altına alınmış Maraş Sıkma Peyniri ve Elbistan Kelle Peyniri başta olmak üzere; Helete Keçi Peyniri, Pazarcık Kesme Peyniri ve Andırın Altınyayla Bunduk Peyniri gibi bölgeye özgü üretimler sergilenecek. Bu peynirler, üretim yöntemleri ve tat profilleriyle Kahramanmaraş mutfağının farklı yönlerini yansıtıyor.

Festivalin amaçları ve ziyaretçi deneyimi:

Etkinliğin temel hedefi, yerel üreticilerin ürünlerini ön plana çıkarmak ve Kahramanmaraş’ın peynir kültürünü daha geniş kitlelere aktarmak. Festival alanında ziyaretçiler, üreticilerle doğrudan iletişim kurma, peynir üretim tekniklerini yerinde görme ve tadım yapma imkânı bulacak. Organizasyon, nesiller boyunca aktarılan üretim bilgisinin ve yöresel mutfak hafızasının tanıtıldığı bir platform olmayı amaçlıyor ve binlerce vatandaş ile bu değerlerin paylaşılması hedefleniyor.

Yerel peynirlerin tanıtımı, kentin gastronomi görünürlüğünü artırmanın yanında kırsal ekonomiye de dolaylı destek sağlayacak. Festival, hem kültürel mirasın korunmasına hem de üreticilerin sürdürülebilir gelir elde etmesine katkı sunacak bir etkinlik olarak planlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA, ŞEHRİN GASTRONOMİ MİRASININ ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ OLAN YÖRESEL PEYNİRLERİN TANITILACAĞI "KAHRAMANMARAŞ PEYNİR FESTİVALİ" DÜZENLENECEK