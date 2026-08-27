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Büyük piknikte Down Sendromu Derneği eşitlik ve lezzeti bir araya getirdi

Ağustos'ta düzenlenen piknikte Uluslararası Down Sendromu Derneği, yüzlerce çocuğu, aileleri, iş dünyası temsilcilerini, influencer'ları ve şefleri 20 ücretsiz standla ağırladı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Büyük piknikte Down Sendromu Derneği eşitlik ve lezzeti bir araya getirdi

büyük buluşma: Ağustos pikniği renkli anlara sahne oldu

Uluslararası Down Sendromu Derneği'nin Ağustos ayında gerçekleştirdiği geleneksel piknik, şenlik havasında geçen programı, coşkulu katılımı ve unutulmaz görüntüleriyle dikkat çekti. Etkinlik; özel çocuklar, aileleri, protokol üyeleri, iş dünyasının temsilcileri, influencer'lar ve değerli şefleri aynı sofrada buluşturdu.

organizasyon ve katılımcı profili:

Dernek Başkanı Tezcan Aydemir yönetiminde ve Başkan Yardımcısı Şef Zeynep Yılmazok koordinatörlüğünde yürütülen organizasyon, şehir dışından ve İstanbul'un dört bir yanından gelen yüzlerce misafiri ağırladı. Yönetim, davetlilerin ulaşımı ve tüm ikram detaylarıyla bizzat ilgilenerek toplumun farklı kesimlerinden katılımcıları kucaklayan bir dayanışma örneği sundu.

mutfağın yıldızları ve ücretsiz ikramlar:

Etkinliğin en ilgi çeken yanlarından biri, dev kazanlarda hazırlanan ve minik şeflerin yanı sıra down sendromlu çocukların elleriyle yapılan geleneksel tatlardı. Katılımcılar; taze bulgur pilavı, irmik helvası, keşkek ve mantının lezzetini çocukların hazırladığı sofralarda birlikte tattı. Alanda kurulan yaklaşık 20 ücretsiz ikram standı, tüm misafirlere açık hizmet verdi.

Piknik boyunca animasyon gösterileri, eğlenceli oyunlar ve sürpriz etkinlikler çocukların ve ailelerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Organizasyonun ritmi, hem şenlik hem de festival atmosferini yansıtacak şekilde planlandı.

amacın ötesinde bir mesaj:

Etkinlik yetkilileri, organizasyonun temel hedefini ayrımcılığın olmadığı, herkesin eşit haklarla kaynaşabileceği bir toplumsal bilinç oluşturmak olarak özetledi. Buna göre amaç, sadece o günü neşeli kılmak değil; özel çocukların ve ailelerinin hayatın her alanında özgürce var olabileceği bir geleceği birlikte inşa etmektir. Bu vurgu, etkinliğin hem sembolik hem de pratik sonuçları olduğunu gösterdi.

Sonuç olarak derneğin düzenlediği bu buluşma, toplumsal farkındalık yaratma, kapsayıcı ilişkiler geliştirme ve dayanışmayı güçlendirme yönünde somut bir adım olarak kayda geçti.

ULUSLARARASI DOWN SENDROMU DERNEĞİ’NİN AĞUSTOS AYINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ GELENEKSEL PİKNİK...

ULUSLARARASI DOWN SENDROMU DERNEĞİ’NİN AĞUSTOS AYINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ GELENEKSEL PİKNİK ETKİNLİĞİ, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE, COŞKULU ANLARA VE UNUTULMAZ HATIRALARA SAHNE OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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