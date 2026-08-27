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Fenerbahçe'de kaleci değişimi: Dominik Livakovic Barcelona yolunda

Fenerbahçe, 2023 yılında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic’in Barcelona'ya kalıcı transferinde anlaşmaya vardığını duyurdu ve oyuncuya teşekkür etti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe'de kaleci değişimi: Dominik Livakovic Barcelona yolunda

Fenerbahçe'den resmi açıklama:

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovicin Barcelona'ya kalıcı transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulübün açıklamasında, 2023 yılında kadroya katılan oyuncunun çubuklu forma altında verdiği emekler için teşekkür edildi ve kariyerinin yeni döneminde başarı dilendi.

Livakovic'in Fenerbahçe'deki istatistikleri:

31 yaşındaki kaleci, sarı-lacivertli formayla toplam 74 resmi maçta görev aldı. 2023'te takıma katılmasının ardından gösterdiği performans, kulübün veda mesajında öne çıkarıldı.

Kulüp mesajının içeriği ve değerlendirme:

Açıklamada kulüp, oyuncunun kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varıldığını belirterek Livakovic'e teşekkür etti ve kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi. Bu ifade, oyuncunun Fenerbahçe ile ilişkisine resmi bir nokta koyarken takımın önümüzdeki dönemde kaleci planlaması yapacağını işaret ediyor.

FENERBAHÇE, HIRVAT KALECİ DOMİNİK LİVAKOVİC&#039;İN BARCELONA&#039;YA TRANSFER OLDUĞUNU DUYURDU.

FENERBAHÇE, HIRVAT KALECİ DOMİNİK LİVAKOVİC'İN BARCELONA'YA TRANSFER OLDUĞUNU DUYURDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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