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Adanalı gençlerin Girne feribot faciasından dönüşü

KKTC Girne'deki feribottan kurtulan Sudenaz Sönmez, Burak Can Keskin ve Burak Arif Kaya Adana'ya döndü; ailelerine kavuşup yaşadıklarını anlattılar.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 20:41

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 20:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adanalı gençlerin Girne feribot faciasından dönüşü

Adanalı gençler memleketlerine döndü

KKTC’nin Girne açıklarında yaşanan feribot faciasından sağ kurtulan Sudenaz Sönmez, Burak Can Keskin ve Burak Arif Kaya, havayolu ile Adana'ya döndü. Gençler Çukurova Havalimanı'nda AFAD ekipleri tarafından karşılandı ve hemen ailelerine kavuştu. Olayın ardından yaşananlar, hem geride kalan kayıpların bulunması talebi hem de yaşananların hukuki takip gerektirdiğine dair sözlerle gündeme taşındı.

aile buluşması:

Sudenaz Sönmez, Kozan ilçesi Şevkiye Mahallesi'ndeki ailesinin yanına ulaşırken duygulu anlar yaşandı. Ablası Gamze Sönmez, dört gündür hiç uyumadığını, kardeşine kavuşmayı beklediğini belirtti. Sudenaz, annesini görünce her ikilerinin de gözyaşlarına boğulduğunu söyleyerek, “Kayıplarımızın bulunması öncelik. Hukuki süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanımızdan, AFAD’dan, Türk Konsolosluğu’ndan destekleri için ve Kozan Belediye Başkanımız Mustafa Atlı’ya çok teşekkür ederim” dedi.

feribotta yaşananlar ve kurtuluş anları:

Gençlerin anlattıkları, gemide panik ve belirsizlik hâkim olduğunu ortaya koydu. Sudenaz Sönmez, kaptanın uyarılara rağmen duramayacaklarını söylediğini ve batma sırasında ilk terk edenin yedek kaptan olduğunu aktardı. “İnsanlar el uzatırken hepimiz bakıyorduk, hiçbir çalışan yoktu. El ele tutuşarak birbirimizi çıkardık. Ben limana inince bayıldım” ifadelerini kullandı.

Burak Can Keskin, feribotta yerlere su geldiğini, birçok kişinin kaptana durumu bildirdiğini ancak kaptanın deneyimine vurgu yaparak teselli ettiğini anlattı. Camı kırarak dışarı çıktığını söyleyen Keskin, “Çok dalga vardı, o can havliyle bilsen de kurtulamazdın. Herkes kendi canının derdine düştü” dedi. Annesi Gülfidan Keskin, oğlunun telefonda “Anne, biz ölüyoruz. Hakkını helal et anne” diyerek feryat ettiğini aktararak, yaşadıkları acıyı ve sorumluların aynı acıyı tatmasını istediğini söyledi. Baba Cem Keskin ise ilk anda oğlunun şaka yaptığını sandığını, limana ulaşınca büyük sevinç yaşadıklarını belirtti.

Bir diğer kurtulan Burak Arif Kaya, camı kırarak 7 kişiyi kurtardığını anlattı. Kaya, gemide suyun içeri girdiğini, kapıların kilitli olduğunu ve mazotlu su yüzeyinin kaygan olduğuna dikkat çekti. “8 aylık hamile kadını pencereden ayaklarından çıkardım. Kolumla vura vura çıkardım. 3 çocuk ve yaşlı bir amcayı çıkarmaya çalıştık” sözleriyle kurtarma çabalarını aktardı. Kaya, Cumhurbaşkanı ve belediye başkanına teşekkür ettiğini de ekledi.

son notlar:

Gençlerin ifadeleri, gemideki ihmale dair iddiaları ve olayın ardından ailelerin yaşadığı duygusal çalkantıyı yansıtıyor. Hayatta kalanların öncelikli isteği, kayıp yakınlarının bulunması ve hukuki soruşturmanın takip edilmesi oldu. Aileler ve kurtulanlar, destek veren kurumlara teşekkür ederek, benzer olayların tekrar yaşanmaması için sorumluların hesabının sorulmasını talep etti.

SUDENAZ AİLESİNE VE YEĞENLERİNE KAVUŞMANIN MUTLUĞUNU YAŞADI

SUDENAZ AİLESİNE VE YEĞENLERİNE KAVUŞMANIN MUTLUĞUNU YAŞADI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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