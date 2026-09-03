Tarlada atılan kıvılcım rüzgarla yayıldı, Kaynarca'da 4 dönüm otluk zarar gördü

Olayın gelişimi:

Yangın, Kaynarca ilçesi Emirdağ mevkiinde meydana geldi. İddialara göre tarlada yakılan ateş kontrol dışına çıkarak çevredeki otluk alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi. Müdahale sırasında ve sonrasında ekipler tarafından soğutma çalışmaları yapıldı.

Olayda yaklaşık 4 dönümlük otluk alan zarar gördü. Yetkililer, yangının çıktığı tarlada yakılan ateşin kontrolsüz olması nedeniyle olayla ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi.

Tarlada yakılan ateş otluk alana sıçradı: 4 dönüm alan zarar gördü