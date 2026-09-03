Dolar 48,3099 +0,03%
Euro 56,3824 +0,44%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.028,84 +2,51%
EUR/USD 1,1637 +0,40%
Brent Petrol 95,59 -0,04%
--°

İstanbul'da huzur için kapsamlı denetim

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda kent genelinde yapılan huzur uygulamasında araç ve şahıslar durdurularak GBT ve arama işlemleri yapıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 21:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul'da huzur için kapsamlı denetim

İstanbul genelinde huzur uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, şehir genelinde eş zamanlı bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler trafik güvenliği ve genel asayiş odaklı olarak yürütüldü; uygulamanın amacı kamu düzenini sağlamak ve olası riskleri önceden tespit etmekti.

uygulamanın kapsamı:

İşlemler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Birçok noktada kurallarına uygun trafik denetimi gerçekleştirildi, sokak ve kamusal alanlarda genel asayiş kontrolleri uygulandı. Ekipler, şüpheli görülen araç ve kişilere yönelik durdurma işlemleri yaptı.

kontrollerde öne çıkanlar:

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada durdurulan araçlarda ve şahısların el ile sırt çantalarında arama yapıldı. Şahısların üstleri aranırken, kimlik sorgusu ve Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması uygulandı. Sürücülere trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılar yapıldı ve güvenlik tedbirlerinin devam edeceği bildirildi.

Uygulamanın kısa vadedeki hedefi, yoğun noktalarda huzur ve güven hissini güçlendirmek; uzun vadede ise suç ve trafik ihlallerinin önlenmesine katkı sağlamak olarak açıklandı.

İSTANBUL’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE ASAYİŞ UYGULAMASI...

İSTANBUL’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ateş tarladan otluğa sıçradı, Kaynarca'da 4 dönüm zarar gördü
images

Karacabey'de jandarmadan uyuşturucuya ağır darbe: 22 kilo 675 gram esrar ele geç...
images

Tarlada atılan kıvılcım rüzgarla yayıldı, Kaynarca'da 4 dönüm otluk zarar gördü
images

İstanbul'da kapsamlı huzur uygulaması sokaklarda denetim yoğunlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Antalya'da kutlanan Özbekistan bağımsızlık yıl dönümünde iş birliği ve tanıtım planları öne çıktı

Rüzgarlı Tepe'de deprem molozları alev aldı, yangın kontrol altına alındı

Sivasspor antalyaspor maçı öncesi taktik prova yaptı

Yeni santrafor sahaya indi: Franculino Dju ilk antrenmanına çıktı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi