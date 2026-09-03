İstanbul'da huzur için kapsamlı denetim

İstanbul genelinde huzur uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, şehir genelinde eş zamanlı bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler trafik güvenliği ve genel asayiş odaklı olarak yürütüldü; uygulamanın amacı kamu düzenini sağlamak ve olası riskleri önceden tespit etmekti.

uygulamanın kapsamı:

İşlemler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Birçok noktada kurallarına uygun trafik denetimi gerçekleştirildi, sokak ve kamusal alanlarda genel asayiş kontrolleri uygulandı. Ekipler, şüpheli görülen araç ve kişilere yönelik durdurma işlemleri yaptı.

kontrollerde öne çıkanlar:

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yapılan uygulamada durdurulan araçlarda ve şahısların el ile sırt çantalarında arama yapıldı. Şahısların üstleri aranırken, kimlik sorgusu ve Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması uygulandı. Sürücülere trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılar yapıldı ve güvenlik tedbirlerinin devam edeceği bildirildi.

Uygulamanın kısa vadedeki hedefi, yoğun noktalarda huzur ve güven hissini güçlendirmek; uzun vadede ise suç ve trafik ihlallerinin önlenmesine katkı sağlamak olarak açıklandı.

İSTANBUL’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KENT GENELİNDE ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.