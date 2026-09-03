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Milliler yarı finale yükseldi: Türkiye Almanya'yı 3-1 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sinan Erdem'de oynanan çeyrek finalde Almanya'yı 3-1 yenerek CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 21:44

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Milliler yarı finale yükseldi: Türkiye Almanya'yı 3-1 mağlup etti

milliler 3-1'le yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Almanyayı 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Maçın setleri Millilerin üstün oyunuyla sonuçlandı ve Türkiye, turnuvada bir üst tura çıktı.

maçın kırılma anları:

Milliler ilk seti 25-18 alarak maça hızlı başladı. İkinci sette Almanya dengeli oyunuyla karşılık vererek seti 25-22 kazanıp eşitliği sağladı. Üçüncü sette Türkiye tekrar ritmini buldu ve skoru 25-18e taşıdı. Çekişmeli geçen dördüncü sette ay-yıldızlılar kritik anlarda daha iyi performans gösterip seti 25-22 kazanarak maçı noktalandırdı. Karşılaşma toplam 122 dakika sürdü; set süreleri sırasıyla 28, 32, 25 ve 37 dakikaydı.

kadro ve maç bilgileri:

Maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ saha kenarından takip etti. Hakemler müsabakayı Vanya Parvanova ve Bartlomiej Adamczyk olarak yönetti.

Almanya: Alsmeier, Weitzel, Weske, Grozer, Cekulaev, Straube (Cesar, Nestler, Kohn, Kindermann, Strubbe, Orthmann, Schoelzel, Jatzko). Başantrenör: Giulio Bregoli.

Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem, Elif Şahin (Gizem Örge, Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek). Başantrenör: Daniele Santarelli.

Setler (Türkiye perspektifi): 25-18, 22-25, 25-18, 25-22. Türkiye yarı finalde cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak.

CEV TRENDYOL 2026 KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNALİNDE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL...

CEV TRENDYOL 2026 KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNALİNDE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, ALMANYA’YI 3-1 MAĞLUP EDEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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