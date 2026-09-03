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Ateş tarladan otluğa sıçradı, Kaynarca'da 4 dönüm zarar gördü

Kaynarca Emirdağ mevkiindeki tarlada yakılan kontrolsüz ateş rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçrayıp hızla yayıldı; yaklaşık 4 dönüm zarar gördü.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 21:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ateş tarladan otluğa sıçradı, Kaynarca'da 4 dönüm zarar gördü

olay yeri ve başlangıç:

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Emirdağ mevkiinde tarlada yakılan ateş, iddialara göre kontrol dışına çıkarak çevredeki otluk alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa süre içinde yayıldı ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

müdahale ve son durum:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 4 dönüm otluk alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekipler olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yetkililer tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve çalışmanın sürdüğü aktarıldı.

KAYNARCA İLÇESİNDE TARLADA KONTROLSÜZ ŞEKİLDE YAKILAN ATEŞİN OTLUK ALANA SIÇRAMASI SONUCU ÇIKAN...

KAYNARCA İLÇESİNDE TARLADA KONTROLSÜZ ŞEKİLDE YAKILAN ATEŞİN OTLUK ALANA SIÇRAMASI SONUCU ÇIKAN YANGINDA 4 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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