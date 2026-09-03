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Karacabey'de jandarmadan uyuşturucuya ağır darbe: 22 kilo 675 gram esrar ele geçirildi

Karacabey'de jandarma, üç şüphelinin ikametlerinde yaptığı aramalarda 22 kilo 675 gram kubar esrar ve 116 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 21:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karacabey'de jandarmadan uyuşturucuya ağır darbe: 22 kilo 675 gram esrar ele geçirildi

Karacabey'de jandarma operasyonu: büyük miktarda esrar bulundu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yürütülen çalışmada jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında önceden belirlenen adreslerde arama yaptı.

operasyonun ayrıntıları:

Alınan arama kararına istinaden gerçekleştirilen baskınlarda, ekipler tarafından 22 kilo 675 gram kubar esrar ile 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konuldu.

yasal süreç ve kurumun açıklaması:

Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

BURSA’DA 22 KİLO 675 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

BURSA’DA 22 KİLO 675 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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