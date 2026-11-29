Adatepe'de silahlı kavga: 4 yaralı, şüpheli gözaltında
İzmir'in Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı ve yaralılar ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın gelişimi:
Görgü tanıklarının bildirimi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, ilk belirlemelere göre tartışmanın kişisel bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını değerlendirdi. Taraflar arasında silahların kullanılmasıyla çatışma yaşandı; yaralananlar tedavi altına alındı.
Soruşturma ve gözaltı:
Olay sonrası yürütülen çalışmalar sonucunda 23 yaşındaki İ.S.B. isimli şüpheli, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin soruşturması devam ediyor.
ŞÜPHELİ, OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
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