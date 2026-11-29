2. Cizre kitap fuarı'nda hareketlilik:

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Sanat ve Sevgi Sokağı'nda kurulan fuar, 51 yayınevi ve 77 stant ile ziyaretçileri ağırlıyor. 2. Cizre Kitap Fuarı, "Kitapla Buluş" temasıyla okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı ve kültürel hayatı canlandırmayı hedefliyor. Etkinlik, özellikle öğrenciler ve ailelerin yoğun ilgisiyle dikkat çekiyor.

katılımcıların değerlendirmeleri:

Yazarlar ve vatandaşlar, fuarın ilçedeki kültür ve sanat ortamını hareketlendirdiğini vurguladı. Kitap yazarı Hüseyin Özden, Cizre'nin kadim ve kıymetli bir şehir olduğunu belirterek bu tarz fuarların "her yıl düzenlenip değerlendirilmesini arzuladıklarını" söyledi. Özden, organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen okurlara, Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve il ile ilçe genelindeki eğitim kurumlarına teşekkür etti.

aileler ve gençler için önemi:

Fuar alanını gezen katılımcılardan Serhat Cansırı, Cizre halkının kültürel buluşmalara ihtiyaç duyduğunu belirterek yalnızca kitap fuarlarıyla sınırlı kalmayıp tüm kültürel ve sosyal etkinliklerin artmasını talep etti. Cansırı, okul çağındaki 4 çocuğunun de fuara katıldığını aktararak, "Çocuklarımız kitap okusun, telefon ve dijital mecralardan uzak dursunlar. Emeği geçenler daim olsun, çok memnunuz" dedi.

Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen fuar; yayınevleri, yazarlar ve okurları bir araya getirerek ilçedeki kültürel etkileşime katkı sunmaya devam ediyor. Katılımcılar, bu tür organizasyonların geleneksel hale getirilmesinin ve okuryazar oranının artırılmasının ilçe adına kalıcı kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Cizreliler Kitap Fuarından memnun: "Bu etkinlikler her yıl yapılmalı"