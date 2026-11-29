operasyonun detayları:
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boyabat ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada şüphelilerin yakalanması için hazırlanan planlı uygulama sonucunda arama ve incelemeler gerçekleştirildi.
ele geçirilenler ve miktarlar:
Operasyonda 1 kilo 829 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 120 adet kilitli poşet, 1 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
şüpheliler ve adli süreç:
Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
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