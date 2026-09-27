Adıyaman akıllı kavşakta kaza: üç kişi yaralandı

kaza yeri ve çarpışma:

Adıyaman'ın Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Akıllı Kavşak içinde iki otomobil çarpıştı. Kaza, Hüseyin Ç. idaresindeki 02 HA 512 plakalı otomobil ile Mahmut Burak Ö. yönetimindeki 56 ABC 109 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi.

yaralılar ve müdahale:

Kazada her iki araçta bulunan Asude Ayça Ö., Zeynep Ç. ve Sakine Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, durumlarına göre değerlendirildi ve ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

soruşturma ve trafik akışı:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için trafik incelemesi ve tanık ifadeleri değerlendiriliyor. Kavşakta gerekli güvenlik önlemleri alınarak trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.

ADIYAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.