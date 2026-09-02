Bakan yardımcısından bakırköy adliye ziyaretinde üst düzey görüşme

görüşme detayları:

Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ile bir araya geldi. Bakan Yardımcısı Ceyhan, Bakırköy Adalet Sarayı protokol girişinde Başsavcı ve vekilleri tarafından karşılandı.

İkili arasındaki görüşme basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından Bakan Yardımcısı Ceyhan adliyeden ayrıldı.

görüşmenin niteliği:

Taraflardan görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmadı. Bu tür üst düzey ziyaretler, kurumlar arası koordinasyon, idari meseleler ve adli süreçlerin değerlendirilmesi çerçevesinde yürütülen görüşmeleri kapsayabilmektedir.

Karşılıklı nezaket ve protokol kuralları çerçevesinde gerçekleşen görüşme, resmi temasların sürdürüldüğünü gösterdi.

BAKAN YARDIMCISI CEYHAN’I, BAKIRKÖY ADALET SARAYI PROTOKOL GİRİŞİNDE BAŞSAVCI İLE VEKİLLERİ KARŞILADI.