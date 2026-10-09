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Adıyaman’da altı mahallede yol yenileme ve onarım çalışmaları sürüyor

Adıyaman Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolları freze, asfalt serimi ve yama ile onarıyor; çalışmalar 6 mahallede devam ediyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman’da altı mahallede yol yenileme ve onarım çalışmaları sürüyor

Adıyaman’da yol çalışmaları kent genelinde devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmak amacıyla planlı yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Haftalık program çerçevesinde altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yüzeyler onarılıyor ve ihtiyaç duyulan güzergâhlarda asfalt yenileme hazırlıkları yapılıyor.

yürütülen işler:

Hastane Caddesi'nde mevcut asfalt yüzeyi freze makineleriyle sökülerek yeni asfalt serimi için zemin hazırlanıyor. Ekipler aynı zamanda asfalt serimi ve yama uygulamalarını sahada aralıksız gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında Turgut Reis Mahallesi Sakarya Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi, Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi ve 22110 Sokak, Karapınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi ve 2798 Sokak ile Siteler Mahallesi 20123 Sokak’ta bakım-onarım faaliyetleri yürütülüyor.

hedef ve planlama:

Yapılan onarımlar, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bozulan yol yüzeylerini yeniden düzenlemeyi amaçlıyor. Belediyenin programı doğrultusunda yürütülen uygulamalarla, sürücüler ve yayalar için daha güvenli ve konforlu ulaşım koşullarının oluşturulması hedefleniyor. Ekipler, belirlenen program dahilinde külfeti en aza indirecek şekilde çalışmaları eş zamanlı sürdürüyor.

ADIYAMAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU VE YOL...

ADIYAMAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU VE YOL GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ASFALT SERİMİ, FREZE VE YAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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