Sonbaharda solunum belirtilerinde üç gün kuralına dikkat

Mevsim değişimi ve kapalı ortamlar enfeksiyon riskini artırıyor

Medical Park Seyhan Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gürkan Yılmaz, havaların soğumasıyla birlikte insanların daha fazla kapalı ortamlarda zaman geçirmesinin enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırdığını belirtiyor. Sonbahar döneminde grip, soğuk algınlığı, farenjit, tonsillit ve COVID-19 gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlemlenebiliyor.

Hangi belirtiler alarm veriyor:

Uzm. Dr. Yılmaz, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının hafif seyrettiğini ancak bazı bulguların daha ciddi bir tabloyu işaret edebileceğini vurguluyor. Özellikle üç günden uzun süren yüksek ateş, nefes darlığı ve solunum sıkıntısı varsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söylüyor. Ayrıca üç-dört haftadan uzun süren inatçı öksürük, balgamda kan veya öksürürken ağızdan kan gelmesi, göğüs ağrısı ve ateş gibi bulgular da mutlaka değerlendirilmelidir.

Enfeksiyon döneminde halsizlik, yorgunluk ve eklem ağrısı gibi yakınmaların sık görüldüğünü belirten Yılmaz, vücudun mikroorganizmalarla mücadele ederken bu tür bulguların beklenen belirtiler arasında olduğunu ifade etti. Ancak bilinç değişikliği, belirgin solunum güçlüğü veya tansiyon düşüklüğü gibi durumların alarm bulgusu olarak değerlendirilmesi gerektiğini ekledi.

Kimler daha yakından izlenmeli:

Çocuklar, ileri yaştaki bireyler ve kronik hastalığı bulunan kişilerin enfeksiyonları daha ağır geçirme riski taşıdığını hatırlatan Uzm. Dr. Yılmaz, bu gruplarda dirençli ateş, öksürükte artış veya yeni belirtilerin ortaya çıkması halinde hızlı şekilde hekime başvurulması gerektiğini belirtti.

Belirtilerin birkaç gün içinde hafiflemesi beklense de yeniden ateşlenme veya şikayetlerde belirgin kötüleşme olması durumunda bunun klinik kötüleşme ya da ikincil enfeksiyon belirtisi olabileceğini, böyle durumlarda yeniden hekim değerlendirmesinin gerekli olduğunu söyledi.

Sonbahar aylarında alerjiyle enfeksiyon belirtilerinin karışabileceğini de vurgulayan Yılmaz, burun ve gözlerde kaşıntı, sık hapşırma, ateş olmaması ve belirli bir alerjenle temas öyküsü varsa alerjik hastalık lehine düşünülmesine rağmen, neden net değilse hekime görünmenin önem taşıdığını belirtti.

Tedavi yaklaşımına dair uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Yılmaz, hafif seyreden üst solunum yolu enfeksiyonlarında istirahat ve yeterli sıvı alımının genellikle yeterli olduğunu belirterek, antibiyotiğin hekim reçetesi olmadan kullanılmaması gerektiğini söyledi. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük bölümünün virüslerden kaynaklandığını ve antibiyotiklerin viral enfeksiyonlara etkili olmadığını vurguladı.

Son olarak, solunum güçlüğü, bilinç değişikliği, inatçı yüksek ateş, şiddetli sıvı kaybı veya tansiyon düşüklüğü gibi ciddi belirtiler mevcutsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlattı.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI DR. GÜRKAN YILMAZ