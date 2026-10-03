gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor

GTB’de oy verme işlemleri GATEM’de başladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinde oy verme işlemleri, GATEM Hizmet Binasında başladı. Borsaya kayıtlı 1.137 üye sandık başına gidiyor. Sabah saat 09.00’da başlayan oy verme işlemleri akşam 17.00’de sona erecek.

Seçimlerin kapsamı ve hedeflenen yapı:

Yeni dönem organizasyonunu belirleyecek seçimler, toplam 13 farklı meslek komitesinde yürütülüyor. Seçimler sonucunda 85 meslek komitesi üyesi ile 36 meclis üyesi belirlenecek. Borsa yönetimi, seçimin ardından oluşacak yeni yapının Gaziantep’in ekonomik ve ticari hedeflerine katkı sağlamasını bekliyor.

Sandık başı süreci ve liderlerin oy kullanması:

Sabahın ilk saatlerinden itibaren üyeler sandık başına gelmeye başladı. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı 3 No’lu sandıkta, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise 2 No’lu sandıkta oylarını kullandı.

Başkanların değerlendirmeleri:

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, seçimlerin borsa camiasının birlik ve beraberlik kültürünün göstergesi olduğunu belirterek, "Borsamızda her seçim dönemini yeni hedeflere ve yeni hizmetlere açılan bir kapı olarak görüyoruz" dedi. Tiryakioğlu, üyelerin iradesiyle göreve gelecek kişilerin Gaziantep’in üretimine, ticaretine ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise seçimlerin demokratik bir ortamda ve üyelerin katılımıyla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti aktararak, borsanın geçmişten bugüne üyelerinden aldığı güçle önemli projeleri hayata geçirdiğini söyledi. Akıncı, yeni dönemde borsanın hizmet kalitesini artırma ve şehre katkıyı ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Seçim sonrası beklentiler:

Her iki başkan da sonuçların borsa camiasına ve Gaziantep’e hayırlı olmasını temenni etti. Oy verme işlemleri planlandığı şekilde saat 17.00’de sona erecek ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte GTB’nin yeni dönem meslek komitesi ve meclis yapısı netlik kazanacak.

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNDE OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI.