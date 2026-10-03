Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor

Gaziantep Ticaret Borsası’nda 1.137 üye GATEM Hizmet Binası’nda 09.00–17.00 arasında oy kullanıyor; 13 komitede 85 komite ve 36 meclis üyesi belirlenecek.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor

GTB’de oy verme işlemleri GATEM’de başladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinde oy verme işlemleri, GATEM Hizmet Binasında başladı. Borsaya kayıtlı 1.137 üye sandık başına gidiyor. Sabah saat 09.00’da başlayan oy verme işlemleri akşam 17.00’de sona erecek.

Seçimlerin kapsamı ve hedeflenen yapı:

Yeni dönem organizasyonunu belirleyecek seçimler, toplam 13 farklı meslek komitesinde yürütülüyor. Seçimler sonucunda 85 meslek komitesi üyesi ile 36 meclis üyesi belirlenecek. Borsa yönetimi, seçimin ardından oluşacak yeni yapının Gaziantep’in ekonomik ve ticari hedeflerine katkı sağlamasını bekliyor.

Sandık başı süreci ve liderlerin oy kullanması:

Sabahın ilk saatlerinden itibaren üyeler sandık başına gelmeye başladı. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı 3 No’lu sandıkta, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise 2 No’lu sandıkta oylarını kullandı.

Başkanların değerlendirmeleri:

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, seçimlerin borsa camiasının birlik ve beraberlik kültürünün göstergesi olduğunu belirterek, "Borsamızda her seçim dönemini yeni hedeflere ve yeni hizmetlere açılan bir kapı olarak görüyoruz" dedi. Tiryakioğlu, üyelerin iradesiyle göreve gelecek kişilerin Gaziantep’in üretimine, ticaretine ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise seçimlerin demokratik bir ortamda ve üyelerin katılımıyla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti aktararak, borsanın geçmişten bugüne üyelerinden aldığı güçle önemli projeleri hayata geçirdiğini söyledi. Akıncı, yeni dönemde borsanın hizmet kalitesini artırma ve şehre katkıyı ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Seçim sonrası beklentiler:

Her iki başkan da sonuçların borsa camiasına ve Gaziantep’e hayırlı olmasını temenni etti. Oy verme işlemleri planlandığı şekilde saat 17.00’de sona erecek ve sonuçların açıklanmasıyla birlikte GTB’nin yeni dönem meslek komitesi ve meclis yapısı netlik kazanacak.

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNDE OY VERME...

GAZİANTEP TİCARET BORSASI (GTB) MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNDE OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bafra'da 600 traktörle 4 kilometrelik uyarı konvoyu: çeltik alım fiyatı beklenti...
images

Yağışlar ve soğuklar Van’da tamir atölyelerini canlandırdı
images

Ayvalık'ta öğrenciler için üç çeşit yemek ve meyve 50 liraya sunuluyor
images

Elazığ'ta iş dünyası yeni dönemin kaderini sandıkta belirliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de iki operasyonda 110 sentetik: üç kişi tutuklandı

Kastamonu'da eş zamanlı operasyon: uygulamalardan müstehcen içerik satın alan 5 kişi gözaltında

Beşiktaş başkanı Adalı: MHK’deki çarpıklığa karşı verdiğimiz mücadele haklı çıktı

Kırıkkale’de yürütülen operasyonda 13 yıl 6 ay ve 2 yıl cezası olan iki hükümlü yakalandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi