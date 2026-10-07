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Adıyaman'da Eskişehir'in armağanı: dayanışmanın 15 dönümlük parkı açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin armağanı 15 bin 200 m²'lik Eskişehir Parkı Adıyaman Yeni Mahalle'de törenle açıldı; halk oyunları ve protokol katıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da Eskişehir'in armağanı: dayanışmanın 15 dönümlük parkı açıldı

Eskişehir Parkı törenle açıldı

Adıyaman Yeni Mahalle'de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından yaptırılan 15 bin 200 metrekarelik Eskişehir Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Deprem dayanışmasının simgesi:

6 Şubat depremlerinin ardından iki kent arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla, yaklaşık 15 dönümlük alana kurulan park, Eskişehir adını yaşatacak bir nişan olarak tanımlandı. Törende konuşan Ayşe Ünlüce şunları söyledi: "6 Şubat 2023’te yaşadığımız acı felaketin ardından Adıyaman’da hem Eskişehir’in adını yaşatacak hem de dayanışmamızı simgeleyecek bir park yapmak istedik. Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere, yaklaşık 15 dönümlük bu güzel alanı bizlere tahsis etti. Umuyoruz ki bu park, Adıyaman ile Eskişehir arasındaki dostluğun kalıcı bir nişanı olur. Acılar paylaşıldıkça azalır. Kalbinizde bizlere yer açarsanız çok mutlu oluruz".

Açılış programı ve katılımcılar:

Tören boyunca davetlilere çiğ köfte ikram edildi; Harfane grubunun seslendirdiği türküler ve halk oyunları gösterileriyle program renklendi. Kurdele kesimi sonrası protokol ve vatandaşlar parkı gezdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise konuşmasında, görevi devraldıklarından bu yana kente 26. park kazandırdıklarını belirterek Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti: "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce bu bereketli günde aramızda. Eskişehir’deki yoğun programını bırakıp Adıyaman’ımıza geldi. Tüm Adıyaman halkı adına kendisine teşekkür ediyorum. Şehirler arası dostluğun sembolü olan bu güzel parkı çocuklarımız ve kadınlarımız için şehrimize kazandırdığınız için minnettarız".

Törene Ayşe Ünlüce, Abdurrahman Tutdere, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Serap Aylin Şener, Eskişehir Adıyamanlılar Kültür Tanıtım Derneği Başkanı Mehmet Sait Göksu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE’NİN ARMAĞANI OLARAK ADIYAMAN YENİ MAHALLE’DE...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE’NİN ARMAĞANI OLARAK ADIYAMAN YENİ MAHALLE’DE YAPTIRILAN 15 BİN 200 METREKARELİK "ESKİŞEHİR PARKI", DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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