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Kıskançlık tartışması kanlı bitti: eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kıskançlık tartışmasının ardından eşi Ayşe Ç.'yi bacak ve sırttan bıçaklayan Ali Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kıskançlık tartışması kanlı bitti: eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Olayın gelişimi

Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, iddialara göre kıskançlık yüzünden çıkan tartışma şiddete dönüştü. Ali Ç. (38), eşi Ayşe Ç. (37) üzerinde bacak ve sırt bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanma meydana getirdi. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Olayın ardından polis ekipleri kısa sürede adrese intikal etti. Suç aletiyle birlikte yakalanan Ali Ç. olay yerinde gözaltına alındı. Yaralanan kadının sağlık durumuyla ilgili olarak hastane yetkilileri tarafından tedavi ve takip işlemleri başlatıldı.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde yürütülen işlemler tamamlandıktan sonra zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifadesi alınan Ali Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftin Gaziantepli olduğu, yaklaşık 4 yıl önce anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadıkları, yaklaşık 2 ay önce barıştıkları ve son birkaç gündür kıskançlık kaynaklı tartışmalar yaşandığı belirtildi. Olay, bölgedeki güvenlik ve aile içi şiddet konusundaki hassasiyeti yeniden gündeme getirdi.

ALİ Ç. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

ALİ Ç. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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