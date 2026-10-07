Kastamonu’nun TEKNOFEST başarısı: iki birincilik, iki ikincilik ve ticarileştirme ödülü

Vali dallı’dan kutlama ve kabul

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen yarışmalarda elde edilen başarılarla dönen öğrenci ve öğretmenleri makamında kabul ederek tebrik etti. Kabul töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Merkez Ortaokulu Müdürü Şükrü Demirci ve Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şükür Bayraktar ile dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenler hazır bulundu.

TEKNOFEST’te alınan dereceler:

Kastamonu’dan katılan ekipler, yarışmalarda önemli dereceler elde etti. Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Cafer Koç, "PCB Montaj Yarışması" serbest seviye kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Aynı yarışmanın lise seviyesi kategorisinde ise öğrenci Salih Açıkgöz yine Türkiye birinciliği elde etti.

"Pardus Hata Yakalama" yarışmasında Merkez Ortaokulu takımı, danışman öğretmen Ali Kara ile takım kaptanı Yiğit Kara ve takım üyesi Türker Uysal ile Türkiye ikincisi oldu. Ayrıca Taş Mektep TeknoAtölye Takımı, "İnsanlık Yararına Teknolojiler" yarışmasında Eğitim, Kültür ve Dijital Deneyim Teknolojileri kategorisinde Türkiye ikinciliğini kazandı ve projeleri VRATOLYE ile Ticarileştirme Potansiyeli Ödülüne layık görüldü.

vali ve yetkililerin değerlendirmesi:

Vali Meftun Dallı, öğrencilerin ve öğretmenlerin başarısını kastamonu adına gurur verici bulduğunu belirterek, "Kastamonu adına hakikaten bizi gururlandıran bir başarıyla arkadaşlarımız Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST’ten döndüler. 2 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği ve bir de En İyi Türkiye Ticarileştirme Potansiyeli Ödülü aldı gençlerimiz ve öğretmenlerimiz" ifadelerini kullandı.

Pardus Hata Yakalama yarışmasına değinen Dallı, "Pardus bizim işletim sistemimiz. İnşallah en kısa zamanda kusursuz bir şekilde onun da hayata geçmesini temenni ederek söylüyorum. Pardus Hata Yakalama Yarışması’nda Merkez Ortaokulu takımımız... yarışmada gösterdikleri performansla Türkiye ikinciliği elde etmiş. Öğretmenimizi de öğrencilerimizi de tebrik ediyorum" dedi.

ticarileştirme ödülünün önemi ve proje anlatımı:

Vali Dallı, TeknoAtölye Takımı’nın aldığı Ticarileştirme Potansiyeli Ödülünün önemine vurgu yaparak projenin yenilikçi ve uygulanabilir yapısının altını çizdi: "Bu sonuncuyu da fevkalade önemsiyorum, önemli olduğunu düşünüyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise eğitime verilen destekler için Vali Dallı’ya teşekkür ederek, öğrencileri yetiştirme hedeflerinin ve yürütülen çalışmaların bu başarıyı doğruladığını belirtti. Gümüş, "Bizler, Sayın Valimizden aldığımız güçle beraber öğrencilerimizi Türkiye Yüzyılı’na imar edecek şekilde yetiştirme gayretindeyiz" diye konuştu.

Taş Mektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Özcan Umut Terzi projenin amacını şöyle anlattı: "VERA Atölye Projesi’ni okulun Bilim Teknolojileri Atölyesi alan öğretmenleriyle birlikte geliştirdik. Projemizin hedefi, mesleki eğitim gören öğrencilerin iş güvenliğini artırmak; yer simülasyonu ile önce deneyim kazanan öğrenciler, gerçek makine başına geçtiklerinde stres ve iş kazası riskleri azalıyor, böylece iş kazası oranı düşüyor."

Kabul töreninde Vali Dallı tarafından öğrencilere ve öğretmenlere başarı belgeleri ile çeşitli hediyeler takdim edildi. İl yöneticileri ve eğitimciler, elde edilen sonuçların Kastamonu’nun eğitim kaliteliğinin ve gençlerin yeteneklerinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

TEKNOFEST’TE DERECEYE GİREREK KASTAMONU’YU BAŞARIYLA TEMSİL EDEN ÖĞRENCİLER, KASTAMONU VALİSİ MEFTUN DALLI’YI ZİYARET ETTİ