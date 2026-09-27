Adıyaman'da Gölbaşı Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

kaza yerinde yaşananlar:

Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi sınırlarında, Gölbaşı Caddesi üzerinde Mirza M. idaresindeki 02 AGH 153 plakalı otomobil ile Osman A. idaresindeki 02 AEH 083 plakalı motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı ve daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.