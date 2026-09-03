Dolar 48,2300 -0,14%
Euro 56,2587 +0,22%
Bist 13.975,12 -0,54%
Altın Gram 6.944,65 +1,45%
EUR/USD 1,1614 +0,20%
Brent Petrol 96,69 +1,11%
--°

Adıyaman'da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: sürücü yaralandı

Adıyaman'da Yeni Mahalle Karapınar Caddesi'nde motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı; sürücü Oğuz B. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: sürücü yaralandı

Adıyaman'da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı

Adıyaman'da gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, 02 AEU 117 plakalı motosikleti kullanan Oğuz B. ile sürücüsü M.K. olan 02 ADU 682 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü Oğuz B. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ...

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şehir hastanesi bahçesinde bulunan ceset kayıp başvurusu yapılan kişiye ait çıkt...
images

Yeni Karakuyu kavşağında çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı
images

Organize dolandırıcılık iddiasında ilk duruşma: Erzincan'da mağdurlar adliyede
images

Ağustos sonu operasyonları: Uşak'ta uyuşturucu ticaretine yönelik 17 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elmalı'da sağlık erişimini kolaylaştıracak ATSO eğitim ve sağlık merkezi açıldı

Bitlis'te domates sezonu başladı: üretimde bölge lideri, Türkiye'de yedinci

Şehir hastanesi bahçesinde bulunan ceset kayıp başvurusu yapılan kişiye ait çıktı

Yeni Karakuyu kavşağında çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı