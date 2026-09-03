Adıyaman'da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: sürücü yaralandı

Adıyaman'da motosikletle hafif ticari araç çarpıştı

Adıyaman'da gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kaza ve taraflar:

Edinilen bilgiye göre, 02 AEU 117 plakalı motosikleti kullanan Oğuz B. ile sürücüsü M.K. olan 02 ADU 682 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü Oğuz B. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.