Elmalı'da sağlık erişimini kolaylaştıracak ATSO eğitim ve sağlık merkezi açıldı

ATSO Elmalı Eğitim ve Sağlık Merkezi törenle hizmete başladı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Elmalı Belediyesi ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ATSO Elmalı Eğitim ve Sağlık Merkezi düzenlenen törenle kapılarını açtı. Merkez bünyesinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile Sinan-ı Ümmi Aile Sağlığı Merkezi hizmet verecek.

Merkezin hedefleri ve ATSO'nun rolü:

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, merkezin Antalya iş dünyasının sosyal sorumluluk anlayışının somut bir yansıması olduğunu vurguladı. Hacısüleyman, merkezin halk sağlığı açısından önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, özellikle KETEM görüntüleme hizmetlerinde yaşanan beklemelere çözüm getireceğine ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağına inandığını söyledi.

Hacısüleyman konuşmasında, "Sağlık sistemimizin ne kadar sağlam olduğunu Covid döneminde gördük" ifadelerini kullanarak, projenin temelinin merhum Ali Bahar döneminde atıldığını ve bugün tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını paylaştı.

Yetkililerin değerlendirmeleri ve çevresel destek projeleri:

Antalya Valisi Hulusi Şahin, merkezin Elmalı ve çevresindeki vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini güçlendireceğini belirtti. Vali Şahin, ATSO'nun sadece ticaret ve sanayi temsilcilerini bir araya getiren bir meslek kuruluşu olmadığını; şehre karşı sorumluluk hisseden ve gerektiğinde kendi kaynaklarıyla katkı sağlayan bir yapı olduğunu ifade etti.

Vali Şahin ayrıca ATSO'nun çevre alanındaki yeni desteklerine de dikkat çekti: denize ulaşan atıkların önlenmesi amacıyla Antalya'dan denize dökülen 29 akarsu üzerinde toplam 30 bariyer kurulmasının planlandığını ve projenin maliyetinin ATSO tarafından üstlenileceğini açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Av. Büşra Özdemir, merkezin kurumlar arası iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu belirterek merkezin Elmalı'da vatandaşlara sağlık ve şifa getirmesini diledi. Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ise sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, amaçlarının hizmetleri daha hızlı, etkin ve erişilebilir kılmak olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, merkez bünyesindeki KETEM ile Sinan-ı Ümmi Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış kurdelesini dualar eşliğinde kesti. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Av. Büşra Özdemir, Elmalı Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ile ATSO Meclis ve yönetim kurulu üyeleri ve Elmalı iş dünyası temsilcileri katıldı.

Merkez, törenin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başladı; yetkililer, bu yatırımın Elmalı ve çevresinde sağlık hizmetlerine erişimde kalıcı iyileşme sağlayacağını belirtti.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO), ELMALI BELEDİYESİ VE ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE ELMALI İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN ATSO ELMALI EĞİTİM VE SAĞLIK MERKEZİ BÜNYESİNDEKİ KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZİ (KETEM) İLE SİNAN-I ÜMMİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.